China Suárez se quedó encerrada en ascensores diferentes: "Segunda vez en el día"

Nadie mejor que Eugenia China Suárez para manejar un mal momento y luego sacarle provecho, como hizo en las últimas horas cuando se quedó encerrada en dos ascensores diferentes en un mismo día.

"Acompáñenme a quedarme encerrada en el ascensor", posteó la actriz en Instagram al compartir una selfie en la que se la ve sentada en el piso con cara de fastidio.

En ese mismo posteo, la expareja de Rusherking agregó un video del momento en que estaba por ser rescatada.

Aunque la pesadilla de Eugenia China Suárez con los ascensores no quedó ahí.

EL SEGUNDO ENCIERRO DE CHINA SUÁREZ EN UN ASCENSOR EN UN MISMO DÍA

A las pocas horas, China Suárez compartió un video en Stories en donde se espantó de haberse quedado en otro ascensor.

"Nos acabamos de quedar atrancados en el ascensor. Uno distinto", aseguró su amigo Fran.

Por eso, la China explicó mientras se grababa frente al espejo del ascensor y se corría su camperón para que se vea que estaba en bata de baño y pantuflas: "No voy a hablar porque no me van a creer. Olvídense de la pinta".

"¡Segunda vez en el día!", exclamó China Suárez asombrada.

