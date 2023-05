Jorge Rial reflexionó en su primera caminata post infarto: "Ya no soy el mismo"

Así como Jorge Rial (61) estuvo al borde de la muerte en Colombia, en plena mini luna de miel con su novia 33 años menor, dos semanas después el conductor de Argenzuela se grabó en plena caminata por Buenos Aires.

"De a poquito voy volviendo. Pasos cortos. Un poco de aire fresco. A respirar la vida en estos primeros días del resto de mi vida", afirmó el novio de la escritora feminista María del Mar Ramón (28).

"Ya les voy a contar todo lo qué pasó y sigue pasando. Lo estoy elaborando. Es un rompecabezas enorme. Aún no sé por dónde empezar. En principio, por disfrutar esta nueva oportunidad", continuó.

"Gracias por todo el cariño. Me llegó todo. Sigo de pie, pero ya no soy el mismo. Sería un error serlo después de la ola gigante que me revolcó. Nos vemos pronto", cerró Jorge Rial.

LA PROVOCADORA REACCIÓN DE JORGE RIAL AL RUMOR DE QUE NECESITA UN TRASPLANTE

Por otra parte, Jorge Rial había sido contundente al enfatiza el buen estado de salud del que gozaba luego de recuperarse de un infarto de miocardio.

"Jajaja, estoy muy bien. Es un descerebrado el que tiró lo del trasplante", le enfatizó a Ángel de Brito.

Al final, Jorge Rial blanqueó: "Quiero descansar. Fue un susto enorme que, por suerte y por los médicos colombianos, pude superar".

