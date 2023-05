Oficializaron el nuevo piso de Ganancias en $506.230 brutos

n El Gobierno formalizó ayer el nuevo mínimo no imponible para el Impuesto a las Ganancias para el período fiscal 2023 para la cuarta categoría que es de $506.230 mensuales brutos a partir de este mes, que beneficiará a 250.000 personas, y además ratificó la eximición de Ganancias a los adicionales salariales de más de 600.000 trabajadores que cobran estos conceptos, como bonos por productividad, horas extras y antigüedad, medida que fue elogiada por el titular de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer.

A través del decreto 267/2023 publicado en el Boletín Oficial, se determinó que por el nuevo piso de Ganancias no corresponderá retención alguna del tributo cuando la remuneración bruta no supere los $506.230. Asimismo, en aquellos meses en que la remuneración bruta del mes supere los $506.230 y resulte inferior o igual a $ 583.851, los agentes de retención computarán una deducción especial incrementada. La modificación realizada permitirá una reducción del total de trabajadores que pagan impuesto a las Ganancias.

El nuevo mínimo no imponible resultará de aplicación para las remuneraciones y haberes brutos mensuales devengados a partir del 1° de mayo de 2023. Desde enero de 2023 no pagaban el impuesto a las Ganancias las remuneraciones brutas mensuales que no superen los $404.062.

