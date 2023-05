“Imaginaria”: la oposición apuntó contra Alberto Fernández

El Indec informó ayer por la tarde que la inflación de abril fue del 8,4% y acumuló un alza de 108,8% en el último año. Desde la oposición criticaron en duros términos al presidente Alberto Fernández, quien esta mañana insistió en que el aumento de los precios es en parte “autoconstruido” y “psicológico”.

“La inflación “psicológica” de abril fue de 8,4%. Psicológicamente creés que comprás menos productos, ¡pero no! El presidente te lo explica: no es tu bolsillo, es tu inconsciente que te hace creer que estás comprando menos”, ironizó Patricia Bullrich (PRO). En la misma línea, María Eugenia Vidal (PRO) lamentó que para el Gobierno la inflación mensual del 8,4% y la interanual del 108,8% son “imaginarias”. “Más de tres años gobernando sin plan económico y le da la cara para decir que los argentinos que no llegan a fin de mes alucinan”, arremetió.

Mario Negri, presidente del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, anticipó que la inflación en diciembre superará el 150% y dijo que “mientras el Gobierno cae en un tobogán, la inflación ya está en la estratósfera”.

“¡La guerra contra la inflación del tridente Alberto, Cristina y Massa usa pólvora mojada!”, cuestionó en relación con el anuncio del Presidente en marzo del año pasado. El diputado liberal José Luis Espert, por su parte, analizó que este fenómeno se agrava porque el Gobierno controla los precios. “Sería más fácil rendirse ante la evidencia científica (Premio Nobel de Economía 1976 a Milton Friedman) y empírica: dejar de emitir de manera creíble para financiar al Estado es la única manera de bajar la inflación”, detalló.