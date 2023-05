Nahuel Pennisi: “Todo el mundo vive con canciones”

Verónica Echezarraga

@veroechezarraga

“Todo el mundo vive con canciones. Es más, hasta me atrevo a creer que la música salva vidas”, dijo a El Litoral Nahuel Pennisi, uno de los grandes referentes actuales de la música popular, que después de enamorar a los correntinos en las dos últimas ediciones de la Fiesta Nacional del Chamamé, vuelve a la tierra del Taragüí, pero esta vez en un show íntimo. El espectáculo está anunciado para el 20 de mayo en el Salón Gran Paraná de Casinos del Litoral.

En un mundo cada vez más agitado, la música es magia, y es magia porque tiene la capacidad de llevar a las personas a distintos estados de conciencia y en muchos casos hasta tiene el poder de sanar. “La música nos traslada a momentos, a recuerdos. Todo el mundo vive con canciones”, dijo a El Litoral Nahuel, a días de presentarse por tercera vez en Corrientes. “Es la tercera vez que voy a estar en Corrientes, pero la primera que doy un concierto fuera de la Fiesta Nacional del Chamamé”, explicó y aseguró también que tiene muy gratos recuerdos de su paso por la fiesta grande.

“Mi guitarra y vos” es el nombre de la gira que lo trae esta vez a la tierra del Taragüí. “El nombre es porque en el concierto voy a estar yo solo con mi guitarra y el público (vos), pero también se puede interpretar como que es un concierto de guitarra y voz, sin ningún otro acompañamiento”, marcó.

A lo largo de su trayectoria Pennisi compartió escenario con grandes referentes musicales nacionales e internacionales de distintos géneros. “Si me preguntás cuál es el género que más me gusta, podría decir que la música popular, pero la música es tan amplia y tan linda que me quedaría corto, porque también me gusta el flamenco, el tango. De chico, lo primero que escuché fue rock porque mis padres eran fanáticos de Pink Floyd, Creedence, Stevie Wonder, y lo primero que toqué fueron temas del Potro Rodrigo”, dijo. En el mismo sentido aseguró: “Me emocionó mucho tocar con León Gieco, porque era un ídolo para mi familia; también con Carlos Vives, grabar con Niña Pastori, además fue muy importante el encuentro con Silvio Rodríguez y Juan Manuel Serrat”, y contó también que conocer a Alejandro Sanz está entre los momentos importantes de su carrera, aunque todavía no tuvo la posibilidad de hacer un show con él. “La vida me regaló tantas cosas lindas que pedir más sería un abuso, aunque, hubiera estado bueno tocar alguna vez con Charly García”.

Nahuel Pennisi es músico, intérprete y compositor, “a la hora de componer me inspira lo cotidiano, mis hijos, la familia, la naturaleza, esas cosas sencillas que al final son las más profundas”, destacó y con respecto a la familia aseguró: “Me divierto muchos haciendo videos con mi hijo Mateo. Él dice que cuando sea grande quiere cantar y yo creo que tiene pasta, aunque aún es chico y tiene mucho por descubrir”.

El concierto

“Mi guitarra y vos” es un show íntimo que hará un recorrido por el cancionero popular y por las canciones más reconocidas de Nahuel. El espectáculo propone un encuentro cercano con el público para vivir una noche emocionante.

La presentación en la región será doble, el viernes 19 de mayo a las 21.30 en el Guido Miranda (Colón 164 de Resistencia) y el sábado 20 de mayo a las 21 en el Salón Gran Paraná (Pellegrini 451 de Corrientes). Las entradas para este show se podrán adquirir de forma online a través de passline.com o en Que Sea Rock, ubicado en Pellegrini 1501.