Declaró la menor que fue abusada por un subcomisario que permanece detenido

Asistida por profesionales, declaró ayer la menor de 14 años que fue denunció que fue abusada por su padrastro, un subcomisario de la Policía de Corrientes, quien permanece detenido en la Unidad Penal Nº 6 de Corrientes, pese a haber tramitado la prisión domiciliaria.

La adolescente brindó su testimonio ayer a la mañana en la Oficina Judicial (Ofiju) ubicada sobre calle Jujuy 848, de la ciudad de Corrientes.

Vale recordar que, según los primeros datos de la causa, los abusos sexuales con acceso carnal se habrían dado durante 7 años.

La denuncia contra el subjefe de la División Antiarrebatos generó un verdadero revuelo en la fuerza.

Se encuentra imputado por abuso sexual reiterado con acceso carnal continuado agravado por el vínculo.

Permanece alojado en el Centro de Salud del Servicio Penitenciario Provincial (exhospital covid- 19), luego de que la jueza de Garantías, María Josefina González Cabañas, dictara la prisión preventiva.

El predio se encuentra ubicado en jurisdicción de San Cayetano, frente a la Unidad Penal N° 6.

Allí será sometido a varias evaluaciones físicas y psicológicas.

Estiman que en una semana, tras el resultado de las pericias de los profesionales podría ser trasladado al pabellón de detenidos por la comisión de Delitos Sexuales, en el predio de la Unidad Penal 6.

Luego de que la jueza ordenara el traslado a la cárcel de procesados, el defensor oficial del acusado impugnó el pedido de prisión preventiva y a la vez solicitó la prisión domiciliaria.

La fiscal de Instrucción N°4 de Corrientes, Sonia Meza, quien interviene en la causa explicó que “la menor confesó a la psicóloga que es un abuso de larga data, cuando la joven tenía seis años”, explicó la fiscal.

Meza detalló que la víctima confesó el hecho escribiendo una carta a un compañero de la escuela y fue una “tía del corazón” quien denunció el abuso.

Las pericias físicas y psicológicas confirmaron que la menor fue abusada.

“Nora Infante, juez de Familia, intervino y dictó una resolución para que la menor no vuelva a ese ambiente donde estaba el agresor y dispuso que se quede con la tía del corazón, que es quien hizo la denuncia”, expresó en diálogo con Radio Sudamericana.

Con respecto a la madre de la menor, se está investigando cuál fue su rol, mientras se está realizando un informe socioambiental y un sondeo vecinal. En medio del escándalo mediático de la causa, la expareja del detenido, con el cual tuvo tres hijos, contó la pesadilla que padeció.

Contó que “al principio iba todo bien”, pero al poco tiempo comenzó a “agredirme físicamente. Mis compañeros se daban cuenta de lo que pasaba porque veían algunos moretones, pero yo trataba de cubrirlos”. Rememoró: “Me pegaba porque le reclamaba infidelidades; tenía relaciones con chicas muy jóvenes, de 16 o 17 años cuando trabajaba en la Comisaría Séptima a cambio de celulares, carga virtual, facturas. Él negaba y yo le creía porque quería mantener mi matrimonio, hasta que dije basta”, describió. “Tenía 21 años cuando me junté con él, y entre los 22 y los 25 años de mi vida él ejercía mucha violencia física y psicológica hasta no poder más. El martirio comenzó con mi primer hijo y empeoró con la segunda criatura. Eran agresiones continuas y por miedo, por las amenazas que me hacía, nunca hablé”, relató.

(NG)