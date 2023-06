César Sena envió una carta al fiscal desde la cárcel

n César Sena, el marido de Cecilia Strzyzowski -desaparecida desde el pasado 1 de junio-, quien está acusado de haberla asesinado junto a sus padres -los líderes piqueteros Emerenciano Sena y Marcela Acuña, dos aliados del gobernador Jorge Capitanich-, publicó ayer una carta de puño y letra desde la cárcel donde se encuentra detenido. “Tengo miedo por mí”, aseguró.

La misiva de Sena llegó después de que trascendiera que el joven pretendía declarar ante autoridades judiciales. Hasta ahora no declaró: el acusado no cuenta con patrocinio legal desde que ayer renunció Juan Díaz, que era quien lo representaba, alegando que por razones éticas y profesionales no podía seguir actuando en el caso, después de haber conocido las pruebas que se incorporaron en los últimos días.

En la carta dirigida al fiscal, Sena aseguró haberse anoticiado de estar acusado en la causa por Díaz. “Estoy acusado en esta causa y me enteré porque escuché que Díaz que era mi abogado defensor y de toda mi familia está saliendo en todos los medios de comunicación y está hablando cosas horribles de mí. Tengo miedo por mí y hago responsable a esa persona si a mí me pasa algo”.

El marido de Cecilia ya declaró en la causa, pero como testigo. Desde que cambió su condición y es imputado, no había aceptado hablar con el juez.

El matrimonio Sena-Acuña y su hijo están presos en el marco de la desaparición de Strzyzowski, quien fue vista por última vez ingresando a la casa de su suegros.

El miércoles último, el juez de Garantías chaqueño Juan Carlos Codina se inhibió de seguir interviniendo en el caso por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski y la familia de la joven desaparecida sostiene que esta decisión complicará el avance de la investigación.

Según informaron a La Nación fuentes con acceso a la causa, Codina dejó el caso basado en la norma que le impide intervenir como magistrado a quien tiene “amistad o enemistad” con alguno de los acusados.

Tras haber anunciado que renunciaría a patrocinar a Sena, Díaz habló con medios locales y señaló a Sena como responsable del presunto femicidio. “César es el autor”, aseguró el letrado, quien también destacó “el grado de participación” del resto de los imputados.

El abogado indicó que se basa en “los elementos que se encontraron el viernes en la casa de los Sena”.