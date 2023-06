Morena Rial contó quién fue su "segundo papá" cuando estaba internada y Jorge Rial la dejo

Morena Rial, se convirtió en el foco de todos los medios hace algunas semanas atrás cuando decidió romper el silencio y revelar detalles de su escandalosa relación con nada más ni nada menos que Jorge Rial, quien la adoptó junto a Sivia D'Auro.

Todo se dio cuando la joven se mostró furiosa porque su padre no le pagó más el alquiler. Indignada, la hija de Jorge Rial salió con todo y lo dejó muy mal parada. Mientras que el reconocido conductor decidió irse de viaje a España junto a s novia.

Fue en LAM donde revelaron que Jorge optó por irse del país para evitar ser consultado por todos los escándalos quefue desatando su hija a lo largo de los días cada vez que le consultaban cosas sobre lo que fue su vida junto al famoso.

Eso no fue todo porque Morena no solo apuntó contra sus padres adoptivos sino que también metió a todas las ex pareja del reconocido conductor de televisión. Además, la influencer también presentó a su madre biológica en medio del escándalo.

LA CONFESIÓN DE MORENA

Ahora bien, hace algunas horas Morena Rial decidió contar quién fue su figura paterna cuando la internaron y Jorge Rial la dejó para irse de viaje a Disney: "Me internaron para callarme la boca. Fue contra mi voluntad. Estaba Luis Ventura, él fue como mi segundo papá, y estaba Guillermo Marín que es mi padrino".

“Guillermo me iba a ver, me tuvo las dos salidas transitorias, me iba a buscar, me llevaba al abasto y me volvía a llevar a la clínica. Hizo de padre porque Jorge se había ido a Disney en ese momento”, finalizó a corazón abierto sobre el mal momento que padeció.

