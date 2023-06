El increíble caso de la pareja fantasma

Por Francisco Villagrán

villagranmail@gmail.com

Especial para El Litoral

En la historia de apariciones fantasmales a bordo de aviones, hay algunos casos, aunque pocos, que sucedieron en distintos vuelos internacionales en todo el mundo. Hay casos en que aviones que fueron reparados con restos de otros aviones siniestrados, muestran las apariciones de algunas entidades fantasmales, presuntamente de personas que murieron en algún accidente de aviación. Casi todas las líneas aéreas tienen en su historial algunos casos comprobados de extraños hechos paranormales sucedidos a bordo de distintas aeronaves en extrañas circunstancias, ante el asombro y el estupor de las tripulaciones y pasajeros, circunstanciales testigos de los hechos.

El increíble caso al que hacemos alusión ocurrió a fines del año 1995, cuando una pareja subió a un jet comercial en el aeropuerto de Londres, pero cuando el avión llegó a Lisboa, en vuelo sin escala, la pareja había desaparecido misteriosamente, sin dejar rastros. Cuando esto ocurrió el avión volaba a una altura de crucero de aproximadamente 10.000 metros. George y Martha Nelson abordaron el avión jet Jumbo 747, de la aerolínea European Allied, en el aeropuerto Heathrow de Londres. Pero cuando la aeronave llegó a Lisboa, Portugal, los misteriosos viajeros no se hallaban a bordo, según las autoridades de la aerolínea. “Todo parece indicar que desaparecieron en el aire, simplemente se desvanecieron” declaró en París Roger Lecomte, vocero oficial de la compañía.

Versión oficial

“No existe la menor duda de que viajaban en el avión, cuando este salió del aeropuerto de Heathrow en Londres, por lo menos doce personas los vieron y hasta hablaron con ellos. No hay una explicación lógica y racional que pueda explicar cómo dos personas pudieron desaparecer en pleno vuelo a 10.000 metros de altura, es imposible que esto suceda.” explicaron las autoridades aeronáuticas consultadas.

Pero en el momento en que una azafata los buscó, faltando poco para llegar a Lisboa, ya no había ni rastros de la pareja. Sus asientos estaban vacíos y su equipaje también había desaparecido, ¿qué pasó, a dónde fueron? ¿Es posible que hayan pasado a otra dimensión? El resto de los pasajeros estaba sentado en el 747 cuando este aterrizó en Lisboa, mientras la policía y agentes de seguridad del aeropuerto portugués procedían a examinar exhaustivamente todo el avión, buscando a la pareja que misteriosamente había desaparecido en pleno vuelo, incluyendo el compartimento de equipajes. Incluso se pensó que pudieron haber tenido un accidente de salud, que se descompensaron y pudieron haber quedado metidos en algún rincón de la enorme aeronave. Pero no, todo indicaba que desaparecieron, se esfumaron sin dejar ningún rastro. No pudieron haber salido del avión bajo ninguna circunstancia. Era imposible que hayan desaparecido a 10.000 metros de altura. Para algunos el hecho pasó desapercibido, otros vieron e incluso hablaron con ellos. En un avión tan grande, con dos niveles de asientos de pasajeros, es posible que pueda pasar algo raro. Luego de 50 minutos de infructuosa búsqueda, las autoridades abandonaron la misma sin lograr nada, y los pasajeros pudieron descender sin problemas. Pero el hecho ocurrió, ellos tomaron el avión en Londres tras dejar asentados sus nombres en la lista de pasajeros. Un caso muy extraño y que nunca tuvo resolución.

Una de las azafatas comentó a la prensa que se hizo eco del caso que “Nadie puede haber desaparecido de esa manera, a menos que se trate de fantasmas. Eran personas agradables, pero un tanto extrañas. Decían que era la primera vez que subían a un avión y me hicieron muchas preguntas, tenían un acento extranjero un poco anticuado yo diría”. Uno de los pasajeros, Ralph Conley, conversó un rato con ellos mientras el avión despegaba, hablaban mucho de 1939 y 1940, no parecían estar muy enterados de acontecimientos ordinarios y comunes a nuestra época, parecían estar sorprendidos por las cosas modernas. Todos se demostraron impotentes para explicar esta extraña desaparición ocurrida en pleno vuelo a tan gran altura y en medio de tantos pasajeros. Un parapsicólogo que viajaba en el mismo vuelo con destino a un congreso mundial en Lisboa, no tuvo vacilaciones en afirmar que se trataba de fantasmas. Explicó que “Pude sentir su presencia porque he tratado con seres del más allá desde hace mucho tiempo. Es posible que estas entidades que se manifestaron en ese vuelo, hayan sido personas que murieron en un accidente de aviación y cada cierto tiempo recrean su presencia en este mundo físico rememorando lo que vivieron cuando fue su accidente”. En fin, esta es una teoría más que valedera aceptada por la mayoría.

Por su parte el comandante de la nave acotó que esa explicación es tan buena como cualquier otra cuando tenemos entre manos un misterio como este, sin solución. El caso fue estudiado y seguido de cerca por especialistas en la temática y parapsicólogos y todos llegaron a la conclusión que el caso no tiene una explicación lógica y racional, siendo la de la presencia fantasmal la más probable. Lo extraño y curioso es que dejaron asentados sus nombres y datos en la lista de pasajeros oficial de la aerolínea, los que fueron chequeados por las autoridades que investigaron el caso. Nunca se dieron a conocer los resultados de la investigación, quedando todo como un verdadero enigma y un misterio del más allá.