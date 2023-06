JxC explora alternativas a días del cierre de listas

El sábado cierra el plazo para inscribir candidaturas para las Paso del 13 de agosto y, mientras Patricia Bullrich en las últimas horas dejó trascender los nombres de los economistas Carlos Melconian y Ricardo López Murphy, como posibles compañeros de fórmula, el radicalismo echó a rodar los nombres de Maximiliano Abad, de la UCR bonaerense como posible desembarco en el tándem de la exministra de Seguridad.

Y al mismo tiempo, el de Gerardo Morales como acompañante del principal contendiente de Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta. No obstante, el alcalde porteño se reservó, además. la posibilidad de anotar al gobernador cordobés, Juan Schiaretti, como compañero de fórmula. Sin embargo, también dan vueltas en el bolillero, los nombres del radical mendocino Alfredo Cornejo e incluso el de Facundo Manes.

En la Convención de la UCR, su hermano, Gastón Manes reclamó no ser “furgón de cola” en las próximas elecciones, en un claro mensaje a los radicales que pelean por la vicecandidatura con el PRO. La respuesta llegó a las pocas horas con el discurso de Martín Lousteau: “Si no se tienen votos, voz y gestión no se puede exigir eso”. En esa encrucijada se encuentra el partido centenario.