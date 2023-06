Corrientes tiene una nueva sala de cardiología infantil, única en la región

Más Info

“Nación nunca puso un peso en el Instituto de Cardiología, lo hicimos los correntinos solos”

El director ejecutivo del Instituto de Cardiología, Julio Vallejos, dialogó con El Litoral Radio y afirmó que “ojalá que se pueda contagiar este modelo, no solo en el área de salud, sino en otras que son vitales para el Estado y que deberían tener eficiencia”.

“Este Instituto tiene una historia y le demostramos a todos que se pueden hacer las cosas bien cuando nos ponemos las pilas y las ejecutamos con gestión y responsabilidad”, dijo.

“Nosotros como correntinos podemos decir que esto que tenemos (el Instituto) lo hemos hecho solos, nunca el Gobierno nacional puso un solo peso en esta institución, que no vendría mal porque necesitamos seguir modernizándonos”.

Además, dijo que le pedirá ese compromiso a Horacio Rodríguez Larreta si llega a ser presidente en el marco de su visita.

Respecto a las nuevas posibilidades que otorga este espació añadió: “Este es un antes y un después en el servicio, este espacio más amplio posibilita que los chicos estén acompañados por sus padres en esos momentos difíciles”.

“Esto no se trata de lujo, se trata de dignidad. Es una institución que tenemos que cuidar entre correntinos y apoyarla”, relató.

“Esto es parte de un plan maestro, de lo que queremos que ocurra siempre para que las cosas funcionen y respondan a las necesidades de la gente”, afirmó y agradeció al gobernador Gustavo Valdés por su gestión para poder concretarse la apertura.