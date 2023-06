El sueño del pibe

Por Jorge Eduardo Simonetti

jorgesimonetti.com

Especial para El Litoral

“Cristina: Señores, la derrota es toda de ustedes”.

Santiago Kovadlof

Un destacado columnista se refirió a la nueva fórmula presidencial del oficialismo como un cambio de menú: “sale tarta, entra panqueque”. Independientemente del costado humorístico del sorpresivo giro, el reemplazo del pibe de la generación diezmada por el siempre listo Sergio Massa, tiene lecturas insoslayables.

La primera es que en el movimiento del general, aparente sustento de la nueva fórmula, nunca se hizo un culto del respeto por la palabra. Las personas son piezas de ajedrez en el juego grande de los intereses políticos y personales. En realidad, este comportamiento es aplicable a gran parte de la elite de los partidos.

En un santiamén, sin que transcurrieran más de 24 horas, De Pedro tuvo que bajar sus videos de campaña, Manzur refugiarse en sus envasadoras de aceitunas con la cola entre las piernas y Scioli marcharse a La Ñata a preparar un asado de despedida, para luego volver a Brasil.

No es una novedad en el kirchnerismo, bajar a alguien de un plumazo, sin guardar las formas. Que lo diga Felipe Solá, que se enteró de su reemplazo como Canciller mientras participaba de una reunión de la Celac, o Silvina Batakis que no duró un mes en el cargo de Ministra de Economía, o Eduardo Hecker, cuyo gesto de sorpresa no pasó inadvertido cuando en un acto oficial le soplaron al oído su reemplazo por Batakis como presidente del Banco Nación.

El peronismo, la historia lo prueba, se construyó repetidamente sobre cimientos de traición, “muerto el rey, viva el rey”, sin que haya lealtad personal ni principios que valgan.

Tampoco es cuestión de exagerar con la ideología y las posiciones políticas. La fórmula no cambió sólo de matiz doctrinario, se desligó directamente de un encasillamiento conceptual. Del setentismo guerrillero del pibe De Pedro se pasó, sin estaciones intermedias, a la caja de Pandora que representa el oportunismo ideológico de Sergio Massa.

Y Cristina no es tan intransigente como parecía, sabe dónde le aprieta el zapato. No hesitó en dar una vuelta de campana. Más que un cambio de nombres, la fórmula representa todo aquello contra lo que ella viene denostando hace largo tiempo, tal lo que representa el nuevo precandidato.

Tampoco La Cámpora le hizo asco a Massa con tal de preservar sus enclaves económicos en el estado, sus porciones de poder institucional y sobre todo, lugares en las listas legislativas previendo un llano próximo.

Y Fernández, el turista de La Rosada, supo que la venganza es un plato que se come frío. Fue el “gestor” (nunca pudo más que eso) de la nueva fórmula. Y, además, “exigió” colocar a uno de los suyos, Agustín Rossi, como compañero de Massita (tal como a Néstor le gustaba llamarlo).

Un candidato de la “generación diezmada” puede ser bueno como eslogan para los duros del espacio, pero es un pésimo negocio para los votos, aunque para tener más expectativas electorales el cambio sea por un candidato de la “generación de arribistas”.

En síntesis, con el tigrense, el kirchnerismo deberá cambiar toda la cartelería. Se volvieron antiguas las que rezaban “fuera el FMI”, “abajo el impero yanqui”, “viva Fidel y Chávez”. Ahora habrá que abrazarse con el enemigo neoliberal, aunque aún Cristina despotrique para la tribuna.

Es indisimulable la pérdida de volumen político del kirchnerismo de paladar negro. No pudo colocar un solo representante en la fórmula. Cedió ante la exigencia del peronismo tradicional, representado por los gobernadores, que antes solo se paraban ante ella para aplaudirla. Es que, Quintela, Jalil, Zamora (exradical), como peronistas de ley, estuvieron dispuestos a acompañarla solo hasta la puerta del cementerio, que significaba una fórmula para la derrota: Wado-Manzur.

Con Sergio Massa, un político de amplio espectro, como los antibióticos que cubren una variada gama de bacterias, el oficialismo intentará capturar los votos del centro político. Y, el candidato es ideal, se adapta a la ideología que prefiera el interlocutor, tal como Groucho Marx.

Con la nueva fórmula, definitivamente queda derrotada la ideología, ese incómodo molde que obliga a manejarse en los estrechos carriles de las ideas y los principios. Ahora, el pragmatismo es el nuevo valor de cambio de la democracia del siglo XXI, aunque haya que tragar mil sapos.

Desde la tribu gubernamental se especula con llegar a instalar en las Paso una opción hegemónica en la disputa de los electores moderados, donde Bullrich representaría la centroderecha y Massa la centroizquierda. ¿Massa de izquierda? “Es el candidato de la derecha”, advierte Víctor Hugo Morales.

Lo que subestima la novísima Unión por la Patria es la inteligencia de la gente, que sabe del relativismo de la política en cuestiones de ideología, y que votará basado en otras urgencias, como aquellas que tienen que ver con la economía, la seguridad, la honestidad en el manejo de la cosa pública.

De allí es que, paradójicamente, el nuevo candidato oficialista es, a la vez, el mejor y el peor que puedan ofrecer. El mejor porque no tienen otro, el peor porque su gestión, en menos de un año, produjo 4 millones más de pobres y 120% de inflación anual.

Poco le importan a Sergio Massa las circunstancias en las que está inmerso. Su ambición le impide ver el bosque, obnubilado por el árbol de su candidatura presidencial, el sueño del pibe que lo convirtió en un “saltimbanqui” de la política y que finalmente comienza a darle frutos. Por lo pronto, será precandidato, luego candidato y, si la gente no tiene memoria, tendrá chances de ganar la elección.

Resulta demoledoramente gráfico el tuit que Malena Galmarini, esposa del exintendente de Tigre, realizó días pasados, mostrándolo a su marido durmiendo, con el epígrafe: “el reposo del guerrero”. Aunque Massa sea un guerrero de su propia guerra, la de su inconmensurable ambición, yo preferí llamarlo “el sueño del pibe”, un sueño que lo persigue con tanta saña que le impide separar la paja del trigo.

Habría que preguntarse, en esta Argentina sin rumbo, si presentar como candidato al responsable principal del fracaso económico del gobierno, no es un globo de ensayo del oficialismo para ver en qué medida la propia sociedad ha perdido la brújula de sus propios intereses.

No se trata de juzgar la carrera zigzagueante de Massa, su dudosa integridad política, su oportunismo moral, eso es harina de otro costal, sino simplemente advertir qué grado de daño registra el manómetro social para medir la pérdida de propio instinto de supervivencia. No descubrir al incendiario camuflado con el traje de bombero, sería el colmo de la ceguera colectiva.

Con todo, Cristina se reserva la cobertura de amianto de una eventual derrota electoral. Con una fórmula que no es la suya, Santiago Kovadloff supone que dirá: “Señores, la derrota es toda de ustedes”.

El ex Ucedé sueña, y tiene argumentos para soñar. Los argentinos, en cambio, debemos estar más despiertos que nunca.

Massa, ¿qué Massa? ¿Importa acaso?