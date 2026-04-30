Fiesta Nacional del Surubí: se inauguró la edición 2026 con récord histórico de participación

La 49.ª Fiesta Nacional del Surubí comenzó en Goya con un récord histórico de más de 1.400 equipos inscriptos. El evento fue oficialmente inaugurado el miércoles a la noche por el gobernador Juan Pablo Valdés en el predio Costa Surubí.

Durante el acto, el gobernador anunció inversiones para ampliar la infraestructura del predio. La medida apunta a fortalecer el crecimiento del evento de cara a su cincuentenario el próximo año.

La largada de lanchas prevista para este sábado marcará el inicio formal del torneo en el río Paraná. Se trata de uno de los concursos de pesca deportiva más convocantes de América del Sur, con presencia de competidores de distintos puntos del país y la región.

Impacto y crecimiento sostenido

El intendente Mariano Hormaechea resaltó el trabajo conjunto que permite sostener el evento en el tiempo. También valoró el acompañamiento provincial para garantizar su desarrollo y proyección futura.

Desde la Comisión Municipal de Pesca, su presidente Raúl González Vilas destacó que la fiesta trasciende lo deportivo. Señaló que representa un espacio de encuentro social y una expresión cultural vinculada al río.

En paralelo, la 38° Expo Goya reúne a más de 160 expositores con propuestas comerciales, artesanales y gastronómicas. Esta actividad complementaria refuerza el movimiento económico y turístico en la ciudad.

El certamen mantiene su política de devolución obligatoria del surubí al río tras la captura. Esta práctica lo posiciona como un modelo regional en pesca deportiva sustentable.