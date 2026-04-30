Guía de eventos en Corrientes: ferias, clases de kayak y premios del Carnaval Barrial

La Municipalidad de Corrientes presentó una variada agenda recreativa para el próximo fin de semana. La programación, que combina la actividad física con la tradición religiosa y cultural, se concentrará principalmente en la zona de costanera y las playas habilitadas.

Las actividades comenzarán el sábado 2 de mayo a las 8 con la competencia de aguas abiertas “Travesía Correntina”, que unirá las playas Malvinas I y Arazaty I. Durante ambas jornadas, de 10 a 21, la Costanera Sur (Av. Juan Pablo II y Necochea) recibirá a la tradicional Feria de Artesanos, un espacio consolidado para la comercialización de productos regionales y manufactura local.

Deportes en la arena y el río

El deporte tendrá un rol protagónico en los balnearios capitalinos. Tanto el sábado como el domingo, desde las 16, se dictarán clases gratuitas de kayak en la playa Arazaty I (requiere inscripción previa al 3794-596271).

A partir de las 17, se activarán de forma simultánea diversas propuestas en las playas:

Molina Punta: Encuentros de fútbol y vóley.

Arazaty I y II: Clases de zumba, ritmos, tejo y fútbol waliki.

El domingo, la actividad náutica sumará la “Travesía Interplayas”, un recorrido que partirá desde Molina Punta hacia la zona de Arazaty, convocando a los aficionados al remo en una experiencia de integración sobre el río Paraná.

Cultura, Carnavales y Tradición

La agenda cultural tendrá dos momentos destacados. El sábado a las 18, la Casa del Bicentenario será sede de la entrega de premios de los Carnavales Barriales 2026, una ceremonia que contará con espectáculos en vivo y la presencia de las comparsas protagonistas de la última edición.

Al caer la noche, desde las 19, el Paseo Terrazas del Paraná albergará el Patio Cervecero, con gastronomía local y música al aire libre.

Por su parte, el domingo 3 de mayo la ciudad vivirá el tradicional Festival de la Cruz. La celebración religiosa y cultural incluirá la procesión, la santa misa y espectáculos artísticos en el sector de la calle Belgrano, entre Salta y Buenos Aires, una de las fechas más significativas del calendario de tradiciones correntinas.