Sorpresivo encuentro en el Senado entre Cristina Kirchner y Daniel Scioli

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el embajador en Brasil y exprecandidato Daniel Scioli, mantuvieron un encuentro ayer en el Senado, ocasión en la que la exmandataria llamó a “seguir trabajando”.

"Hablamos mucho, con sinceridad y con el respeto de siempre. Me transmitió que su vocación es ayudar y colaborar como un compañero más, y me puso muy contenta cuando me contó que mañana (por hoy) Sergio Massa, el Ministro de Economía, lo va a recibir para abordar cuestiones vinculadas a la relación bilateral Argentina-Brasil. A seguir trabajando, que es lo que hay que hacer", sostuvo CFK.

No fue la única reunión que la Vicepresidenta mantuvo en el Senado: antes había recibido al propio Massa y a Eduardo "Wado" De Pedro, el otro aspirante presidencial que vio frustradas sus ambiciones cuando la cúpula de UxP se inclinó por el binomio Massa-Rossi.

Fue una manera de acercar posiciones entre dos exponentes que permanecían alejados desde incluso antes del cierre de listas: la designación de Massa como candidato de consenso implicó la declinación de Scioli, que quería competir en las Paso de UxC a la cabeza de una línea interna.

"A seguir trabajando, que es lo que hay que hacer", afirmó Fernández de Kirchner después del encuentro, en un mensaje en clave de campaña que también pareció dirigirse hacia el interior de la coalición.

En su mensaje en Twitter, la exmandataria expresó, junto a una foto con Scioli: "Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Para ser más precisos, desde el año 1997, cuando ambos éramos diputados nacionales".