Caso Cecilia Strzyzowski: cómo será la marcha en Chaco y Corrientes

La mamá de Cecilia Strzyzowski, Gloria Romero, detalló cómo será la marcha en Chaco y Corrientes el domingo a partir de las 17.

En un audio viralizado por redes sociales, la mujer indicó que habrá un escenario en el barrio de Los Pescadores en Barranqueras, donde ella realizará un saludo.

"Después en un vehículo con mi mamá vamos a pasar a Corrientes", dijo y aclaró: "En ningún momento voy a caminar por el puente porque no quiero que se corte el tránsito".

Además, pidió que "la gente que va a adornar el puente quiero que sea joven, no quiero madres con niños, ancianos, ni nadie que pueda retrasar el tema del puente".

"Vamos a hacerlo por el pasillo donde van a atar todas las banderas, para que el puente quede rosado", precisó

Entre tanto, Gloria afirmó que el acto en la ciudad de Corrientes se hará en la explanada del puente, a donde ella también llegará a saludar.

Y remarcó:"No se deben cortar ruta, no se debe cortar el puente, yo no soy piquetera. Nosotros estamos reclamando que los piqueteros se convirtieron en una patota intocable que llegaron a asesinar a mi hija".