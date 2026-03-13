Yanina Latorre apuntó contra Carmiña de Gran Hermano por un viejo video con insultos



Un momento tenso se vivió en el programa SQP cuando al aire apareció un antiguo video de Carmiña, la exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada, hablando con dureza sobre Yanina Latorre durante su paso por un Bailando de Paraguay. El material, que tiene más de una década, generó sorpresa en el estudio y desató una fuerte reacción de la conductora.

En el clip, la periodista paraguaya lanzaba críticas e insultos contra Latorre, lo que provocó la inmediata respuesta de la panelista, que no ocultó su enojo al escuchar las declaraciones. "Pobre chica. No me da ni para putearla. Es una infradotada. Primero que yo no compito con Jorgito. Que me diga mala persona, cuando a vos te echaron de la casa por tratar de esclavo a una chica que no te hizo nada. Te metiste con el guaraní, con los gays", expresó, visiblemente molesta.

La conductora continuó su descargo con un tono aún más duro al referirse a su presente profesional y personal. "Gracias a Dios, me va bárbaro: tengo mi propio programa, radio, una familia, hijos. Mala persona sos vos, que no tenés valores, que insultás a una mina como yo que no te conoce ni te hizo nada para pegar un portal. Vivís colgada de los argentinos. Somos más importantes que vos. Te recuerdo que te vi y me pediste una selfie. Sos una pobre chica que se quería colgar de mí".

Mientras tanto, la figura paraguaya permanece en el centro de la polémica por otro episodio reciente. Su expulsión de Gran Hermano Generación Dorada tras comentarios racistas dirigidos a la participante Mavinga generó un fuerte rechazo tanto dentro como fuera del reality y continúa generando repercusiones.



En medio de ese escenario, su hermano, Gustavo Masi, decidió hablar públicamente sobre el escándalo que rodea a la exjugadora. Antes de brindar declaraciones, ya había difundido un comunicado en el que dejó en claro su postura frente a lo ocurrido durante la emisión del programa.

Según trascendió, Carmiña permanece aislada en un hotel dispuesto por la producción del ciclo mientras espera retomar el contacto con el exterior. El caso despertó múltiples reacciones: familiares de Mavinga, allegados a la periodista y distintas voces en redes sociales y programas televisivos opinaron sobre el tema, ampliando aún más la controversia.

En diálogo con Intrusos, Masi marcó su rechazo a las expresiones racistas. "No puedo aplaudir un tema de racismo. Estoy en contra, siempre lo estuve. Acá en Paraguay mismo nadie está a favor. Se equivocó, fue un chiste de mal gusto. Confío en que sabrá pedir las debidas disculpas como corresponde", señaló.

Sin embargo, también intentó explicar el contexto en el que se dio la situación. "Te olvidás de las cámaras y los micrófonos. Lo vivís como un día a día. Creo que no fue consciente, pero se equivocó en grande y mal".

Finalmente, sostuvo que detrás del personaje mediático hay otra faceta de su hermana: "Ella tiene un personaje en la televisión y en la radio, pero no es una persona mala. Es buena. No creo que la esté pasando bien. Ella es consciente de lo que pasó e hizo. No creo que esté bien".

Sobre la posibilidad de que el esposo de Mavinga avance con acciones legales, el arquitecto también se refirió al tema: "No creo que pueda afrontar una demanda millonaria".

minutouno.com