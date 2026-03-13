Renatre lanza su curso virtual sobre alambrados eléctricos: cómo inscribirse en Corrientes

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), a través de su delegación Corrientes, lanzó la segunda edición del curso virtual sobre “Instalación y uso de alambrados eléctricos para ganadería”. La capacitación comenzará el jueves 19 de marzo y se extenderá hasta el 30 de abril.

El curso está destinado a trabajadores rurales interesados en aprender a instalar, utilizar y mantener alambrados eléctricos, optimizando el uso del forraje y mejorando el manejo de los animales.

Cómo será el curso

Los participantes accederán a materiales que incluyen textos, imágenes y videos, además de encuentros virtuales donde se explican paso a paso los contenidos de cada clase.

La capacitación tiene una duración total de ocho horas, distribuidas en cuatro clases a lo largo de seis semanas. Se cursa completamente de forma virtual a través del Campus Renatre, donde los asistentes pueden consultar los materiales, realizar actividades y participar de los encuentros semanales de orientación.

Los contenidos fueron elaborados con el apoyo de especialistas y extensionistas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta). Se combinan explicaciones simples con ejemplos prácticos del trabajo en el campo.

Al finalizar el curso, se otorgará un certificado digital oficial del Renatre que acredita la participación. Las inscripciones se realizan completando el formulario disponible.