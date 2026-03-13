Javier Milei y su mesa política analizan el paquete de reformas que se enviará al Congreso

El Gobierno naciónal atraviesa días de internas políticas por los cambios en áreas sensibles del Estado. En distintos despachos oficiales describieron el clima como “caótico”. En ese contexto, se definirá la estrategia de negociación con los legisladores aliados y los gobernadores.

En la Casa Rosada admiten que la sucesión de episodios recientes podría acelerar definiciones políticas que el oficialismo planeaba discutir más adelante. La disputa involucra a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor presidencial Santiago Caputo.

Según fuentes del Ejecutivo, la avanzada política de la hermana del presidente apunta a espacios de control que responden al entorno de Caputo. Entre ellos se mencionan la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), la Secretaría de Legal y Técnica, YPF y el área de Transporte.

El último movimiento interno fue la designación de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia. La decisión incluyó el desplazamiento de Sebastián Amerio como vice y generó impacto en el vínculo entre Javier Milei y Caputo.

En sectores del Gobierno interpretaron el cambio como una señal de pérdida de influencia del asesor presidencial. “Fue una señal de expulsión”, indicaron fuentes oficiales al describir el clima dentro del Ejecutivo.

La postura del presidente

Sin embargo, allegados al jefe de Estado sostienen que Milei busca mantener a Caputo como estratega político. En ese esquema, su rol continuaría, pero con menor incidencia directa en áreas del Estado.

Desde el entorno de Karina Milei remarcan que este será “el año de Karina” dentro del oficialismo. También admiten que el diálogo y la coordinación entre ambos sectores del Gobierno son casi inexistentes.

Fuentes neutrales dentro de la administración comparan el escenario con otras disputas internas recientes. Sostienen que el presidente intenta preservar vínculos personales, pero no logra frenar el avance político de su hermana.

La única instancia de contacto entre las partes se produce en las reuniones de mesa política. Ese espacio de coordinación se retomaría la próxima semana.

En paralelo, el Ejecutivo debe definir el cronograma de envío de reformas y pliegos judiciales al Congreso. También se analiza la estrategia de negociación con legisladores aliados y gobernadores. Esas decisiones influirán en la dinámica interna del oficialismo y en la distribución de poder dentro del Gobierno durante el año.

