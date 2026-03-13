El enorme tatuaje que Nicolás Cabré se hizo en la espalda: la foto



Luego de dar por finalizada una intensa y fructífera etapa laboral en la cartelera de Villa Carlos Paz, Nicolás Cabré eligió la tranquilidad de Pinamar para desconectarse. Sin embargo, lo que comenzó como un período de descanso convencional se convirtió en el escenario de un cambio de imagen rotundo. El actor, que siempre ha mantenido un perfil bajo respecto a sus transformaciones físicas, sorprendió a su comunidad digital al mostrar el inicio de una pieza artística que ocupará la totalidad de su espalda.

A través de sus redes sociales, específicamente en sus historias de Instagram, el intérprete documentó el comienzo de esta ambiciosa intervención corporal. Con el mensaje “día de tatuaje”, Cabré dejó ver el minucioso trabajo del tatuador Nico Avedissian, un especialista en obras de gran escala y composiciones florales detalladas, quien fue el encargado de llevar adelante este proyecto en la ciudad balnearia.

Un diseño botánico con técnica de vanguardia

La obra elegida por el actor destaca por su magnitud y complejidad. Se trata de una composición de estilo botánico que integra flores de gran tamaño —con una estética similar a las peonías— y una serie de hojas que fluyen de manera orgánica por toda la región dorsal. La técnica empleada se apoya en:

Líneas negras de alta definición: Trazos firmes que delimitan cada pétalo y hoja.

Sombreados profundos: Un trabajo de claroscuro que otorga relieve y tridimensionalidad a la pieza.

Extensión total: El diseño se despliega desde la zona cervical hasta la región lumbar, transformando por completo su fisonomía.



El proceso técnico, según se pudo observar en el material compartido, comenzó con el estarcido o stencil para asegurar la precisión del dibujo sobre la piel. Posteriormente, tras las primeras sesiones de aguja, se aplicaron los protocolos habituales de higiene y cuidado, incluyendo pomadas cicatrizantes y la protección con film transparente.

Llevar a cabo un tatuaje de esta envergadura no es una tarea sencilla ni rápida. Debido a la sensibilidad de la espalda y la necesidad de saturar el pigmento para lograr la profundidad deseada, el actor deberá someterse a un nivel de dolor considerable y a múltiples horas de inmovilidad.

Además, este nuevo diseño cumple una función de cover-up, ya que tiene como objetivo cubrir tatuajes previos de Cabré, entre los que se encontraban las figuras de un búho y otro ejemplar de ave. Por esta razón, el proyecto no se resolverá en un solo encuentro; requerirá de varias sesiones adicionales para alcanzar el acabado final y la cobertura total de las marcas antiguas.

Con esta apuesta, Nicolás Cabré no solo renueva sus energías tras la temporada teatral, sino que abraza una estética mucho más audaz que, sin duda, redefine su imagen pública frente a sus próximos desafíos profesionales.

