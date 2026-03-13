En medio del escándalo con Manuel Adorni, Dominique Metzger lanzó un irónico posteo



Las repercusiones por el viaje de Manuel Adorni a Nueva York continúan generando comentarios en redes sociales y en el mundo de los medios. En ese contexto, la periodista Dominique Metzger se sumó a las reacciones con un mensaje cargado de ironía.

La controversia comenzó luego de que trascendiera que el funcionario viajó a Estados Unidos junto a su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial. La situación despertó críticas y abrió un debate público sobre la presencia de familiares en este tipo de traslados oficiales.

Ante el revuelo, el propio Adorni salió a explicar lo sucedido y defendió la decisión de que su pareja lo acompañara durante la gira. "Es mi mujer, es mi compañera de vida, iba a viajar conmigo, pagó su pasaje, 5.345 dólares con fecha de 26 de febrero, después por el cambio de agenda, Presidencia la invita a subirse conmigo sino no nos íbamos a encontrar. No le gastamos ni un peso al Estado", expresó.



En la misma línea, insistió en que el viaje no implicó gastos para el Estado y remarcó el apoyo personal que recibe de su pareja. "Estos son trabajos muy sacrificados y la verdad que era mi deseo que mi mujer me acompañe", agregó.

Durante la entrevista que brindó al canal A24, el funcionario también pronunció una frase que rápidamente se viralizó. "Yo vengo una semana a deslomarme como todos los que vienen acá a Nueva York", lanzó Manuel Adorni.

"Yo quería que mi esposa me acompañe, es mi compañera de vida, es la que me da una mano acá, más allá de que ella en paralelo iba a venir porque tenía una actividad, pero no le sacamos un peso al Estado", insistió.

En medio de la discusión pública, Metzger decidió referirse al tema de manera indirecta desde sus redes sociales. La conductora de Telenoche compartió imágenes de unas vacaciones que había realizado meses atrás en Uruguay y acompañó el posteo con una frase que muchos interpretaron como una chicana al funcionario.

"Deslomándome en las playas de Uruguay", escribió, en clara alusión a la expresión que había utilizado Adorni y que se convirtió en uno de los comentarios más replicados de la polémica.



