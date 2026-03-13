Franco Colapinto debutó en el Gran Premio de China y quedó 16° en la clasificación de la Sprint

Franco Colapinto tuvo un comienzo difícil en el Gran Premio de China de Fórmula 1, al quedar 16° en la clasificación para la Sprint. El piloto argentino de Alpine no logró encontrar el ritmo este viernes y quedó lejos de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

El joven de 22 años llegó al Circuito Internacional de Shanghái sin experiencia previa en la pista y con apenas una hora de entrenamiento para adaptarse y trabajar en la puesta a punto del Alpine A526. Además, debió gestionar la energía de la unidad de potencia, un desafío extra en la Fórmula 1 actual.

En la práctica libre, Colapinto se ubicó 15°, a menos de tres décimas de Gasly, que terminó décimo. En la clasificación, la diferencia se amplió: Colapinto quedó 16° y Gasly avanzó al 7°, con casi un segundo de ventaja (0.922).

La opinión de Colapinto

El piloto pilarense reconoció su frustración en diálogo con Espn. “Estoy un poco perdido con la clasificación porque quedé muy lejos de Pierre, que es un poco la referencia que tengo”, señaló.

“Estaba cerca en la FP1, no conocía la pista, tenía mucho por mejorar y trabajar, pero no hice el paso de la práctica a la clasificación, así que hay que entender un poco por qué”, agregó.

Colapinto afirmó que tendrá “mucho que trabajar” durante la noche en China para mejorar su rendimiento en la Sprint prevista el sábado a la medianoche en Argentina.

“Obviamente fue bueno conocer la pista hoy y tratar de entender un poquito más todo, pero me faltó bastante rendimiento hoy en mi lado del garaje, así que hay que entender por qué y volver mejor mañana”, concluyó.