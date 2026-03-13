Corrientes: un camión volcó en la Ruta 12 y el conductor dio positivo en alcoholemia

Un camión volcó en Corrientes a la altura del cruce entre avenida Maipú y Ruta 12. El siniestro ocurrió este viernes a las 6.50 y generó un operativo de prevención por una pérdida de combustible en el vehículo. El conductor dio positivo en el test de alcoholemia.

El transporte, un semirremolque Scania que llevaba aguas saborizadas, terminó dentro de una zanja al costado de la calzada. Según se informó, se dirigía hacia el interior de la provincia.

Operativo de prevención

Tras el accidente, bomberos y equipos de emergencia llegaron al lugar para trabajar sobre el derrame de combustible y evitar un incendio. Es por esto que se cortó el cableado del camión para impedir la generación de chispas.

En el operativo intervinieron Bomberos Voluntarios y una dotación de la Policía de Corrientes. Ambos equipos trabajaron en el control de la pérdida de combustible y en la seguridad del área.

El conductor del camión fue asistido en el lugar y luego trasladado para recibir atención médica. En el test registró 1,91 de alcohol en sangre y, según fuentes oficiales, se habría dormido al volante.