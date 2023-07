†

CLAUDELINA CONCEPCION ACOSTA

Q.E.P.D.

Falleció el 01/07/2021. Al cumplirse dos años de su fallecimiento, participamos a la misa por el eterno descanso de su alma, a realizarse el día 1° de julio a las 20 horas, en la Parroquia “Jesús Misericordioso”, ubicada en Calle Milán N° 3400. MAMÁ, Ha pasado un año más de tu partida, pero tengo la certeza que desde el cielo nos sigues bendiciendo día tras día. Aún hay días en que mi corazón espera tu regreso, poderte contar todo lo que ha pasado. Guardo en mi memoria tus abrazos, tu risa, tu voz. Nadie está preparado para que una madre se vaya, no importa las circunstancias, simplemente nunca es el momento. Cada vez que miro a tus nietos y bisnietos, me gustaría que pudieras ver todo lo que yo veo. Ver cómo crecen, cómo juegan, cómo maduran con el paso de los años. No hay día que no piense en ti. Aún escucho tu voz y cuando miro el teléfono solo quiero llamarte para escucharte de nuevo y sentir que estás al otro lado. Seguiré haciendo cosas que me hagan sentir cerca de ti como comer tu plato favorito, salir a pasear por donde te gustaba ir, esas meriendas y cenas imborrables, tu amor incondicional por el carnaval. Espérame allá junto a nuestro creador, hasta entonces me conformo con encontrarte en mis sueños y recuerdos. c/853