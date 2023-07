Boca Unidos hizo oír su reclamo por los arbitrajes en el Consejo Federal

Boca Unidos hizo oir ayer su reclamo por los últimos malos arbitrajes a las autoridades del Consejo Federal, organismo dependiente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y autoridad ejecutiva que tiene a su cargo la organización del torneo Federal A en la que compite la institución correntina.

La reunión del Consejo Federal, preparatoria para el 2do. Encuentro de Dirigentes de Fútbol del Interior del País que se realizará el 26 de agosto en la ciudad de San Juan, fue aprovechada por el tesorero aurirrojo, Alfredo Schweizer, para reunirse en la previa con el Secretario General de la entidad, Javier Treuque.

Durante el el encuentro, Schweizer le transmitió al dirigente chubutense el malestar de la entidad aurirroja que considera que su equipo fue perjudicado de manera notoria por el mal accionar de algunos jueces designados para controlar los últimos partidos disputados por el campeonato.

Ejemplo de esto ocurrió en la dos de las tres últimas presentaciones del equipo en condición de local, con el bochornoso arbitraje del cordobés, Jonathan Correa, que convalidó un penal que no existió y expulsó a dos jugadores aurirrojos en el partido que Boca Unidos empató 2-2 con Sol de América de Formosa (fecha 17) y de Joaquín Gil, de San Pedro, que anuló el sábado pasado a instancia del juez de línea, Karim Boussouk, un gol lícito en la igualdad 0-0 con Gimnasia y Tiro de Salta por la fecha 21.

Ambos partidos fueron televisados, por lo que existe material de video que respaldan los fundamentos de la queja del club Boca Unidos. En tal sentido, el dirigente correntino habría solicitado que el Departamento Arbitral, a cargo de Gustavo Bassi, tome las medidas del caso con la terna que encabezó el sábado pasado, Joaquín Gil.

Lo de Correa podría decirse que ya prescribió, porque fue un hecho que sucedió un mes atrás. En esa oportunidad, el club correntino prefirió una vez más hacer silencio, con excepción de las declaraciones de jugadores y cuerpo técnico después del encuentro. En el caso del juez cordobés, su decepcionante actuación no pareció importarle al Departamento Arbitral del Consejo Federal, que a la fecha siguiente lo “premió” al designarlo para controlar el clásico salteño.

“Por ahí los que tiene que impartir justicia tienen algún tipo de error grosero que desconozco la intencionalidad pero perjudican el esfuerzo de mucha gente que está detrás de eso. Fue un mazazo del que hay que reponerse y redoblar los esfuerzos”, declaró en relación al partido del sábado el presidente aurirrojo, Marcelo Insaurralde, en declaraciones vertidas a radio Sudamericana (100.3 Mhz).

El titular de Boca Unidos agregó que “los árbitros son seres humanos y hay que entender que se equivocan, por ahí lo del sábado fue distinto porque fue muy alevoso”.

En cuanto a las gestiones realizadas por Schewizer en Buenos Aires, expresó: “Hicimos llegar nuestro reclamo para que esta gente no nos vuelva a dirigir, puede suceder un hecho lamentable porque el público pierde la paciencia, afortunadamente no pasó nada (el sábado) pero no queremos ser noticias por situaciones de violencia. Llevamos a la AFA nuestra preocupación para que observen (los arbitrajes) y traten de corregir este tema, no queremos que nos perjudiquen”.

Por último, Insaurralde señaló: “No creo que sea algo personal, no tenemos la importancia a nivel AFA, no tenemos hechos de violencia en la cancha. Los árbitros son humanos, no sé si es casualidad o hay intencionalidad, pero si tenemos que hacer los reclamos correspondientes y hoy la televisión ayuda a que se vean estas cosas”.

(RP)