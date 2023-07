Aranduroga logró un empate clave en su visita a Curne

En el encuentro destacado de la 12º fecha del torneo Regional NEA de rugby que se disputó ayer, Aranduroga empató frente a Curne en 23 y sumó dos puntos vitales en su lucha por quedarse con el primer lugar de la zona B.

Dentro de un partido parejo, Curne, el único invicto que tiene la competencia, logró una leve ventaja en el primer tiempo, mientras que en el inicio del complemento se adelantó 15 a 6.

Aranduroga reaccionó. Dominó las formaciones fijas y su juego creció pero le faltó más precisión en algunos movimientos para poder lograr la victoria.

Para el equipo Cebra los dos puntos conseguidos en Resistencia le permiten sumar 41 en el tope de las posiciones en la zona B, mientras que Curne, ya clasificado a semifinales, tiene 56 y manda con comodidad en el grupo A.

En la lucha por llegar de manera anticipada a las semifinales, fue importante la victoria que consiguió Taraguy en Paraguay donde le ganó a San José 43 a 19. De esta manera se mantiene segundo en la zona B pero descontó la diferencia que le lleva Aranduroga cuando quedan dos fechas para concluir la primera fase.

En Corrientes, San Patricio mostró su producción irregular y perdió contra Sixty 29 a 10. El Rojinegro tuvo muchos problemas para frenar al pack chaqueño, las pocas veces que obtuvo la pelota fue desordenado y careció de profundidad para atacar.

San Patricio se mantiene en el cuarto lugar de la zona B gracias que Aguará de Formosa perdió en su visita a Curda por 38 a 15.

Mientras que en Posadas, Regatas Resistencia le ganó a Capri 29 a 14.

Disputadas 12 fechas, las posiciones son las siguientes:

Zona A: Curne 56 puntos, Sixty 32, Regatas 26, Capri 25 y San José 7.

Zona B: Aranduroga 41 puntos, Taraguy 36, Curda 35, San Patricio 15 y Aguará 13.

La próxima fecha, penúltima de la etapa clasificatoria, contempla estos partidos: Curne vs Curda, Aranduroga vs San José, Taraguy vs San Patricio, Sixty vs Capri y Regatas vs Aguará.