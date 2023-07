Revelan cuál es el mensaje que escondió la China Suárez para Rusherking

La se lanzó como cantante hace ya un tiempo, pero comenzó a trabajar para un reconocida productora. Pero en las últimas horas, fue noticia luego de que lanzara Desaniversario un nuevo tema y videoclip.

Es que algunos expertos indicaron que la artista le habría enviado a su exnovio en el videoclip. En La Tarde del Nueve analizaron a fondo el videoclip del nuevo tema de la artista, y encontraron un detalle clave en relación con su expareja.

"Para mí está más que claro que se lo dedicó a Rusher y te voy a decir por qué", expuso uno de los periodistas y agregó: “Hay un detalle en el video que nos hace dar cuenta de esto".

Entonces fue allí cuando dio las explicaciones: "Si se acuerdan, Rusherking le dedicó una canción a la China con Dread Mar I, y ella está en el videoclip que era en un campo de girasoles", recordó el hit Perfecta.

Ahora en su video la China Suárez durante todo el video tiene un girasol muerto en la mano, entonces se relaciona con las flores que la cantante arroja al mar.

LA CHINA SUÁREZ ESTRENÓ DESANIVERSARIO

“Esta canción va dedicada a todos los aniversarios que no pudieron ser. A veces no es una persona quien te rompe el corazón, es la frustración de algo que no pudo ser”, aseguró Eugenia la China Suárez en la previa al lanzamiento de “Desaniversario”, su segundo tema como solista.

En el videoclip del tema -en el que además, aparece Magnolia, la rubia aparece caminando por la orilla del mar y desojando un ramo de girasoles, mismas flores que aparecen en “Perfecta”.

(Fuente: Revista Paparazzi)