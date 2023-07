Los memes correntinos fueron elegidos para un estudio científico del lenguaje

El lingüista estadounidense Justin Pinta realizó una nueva publicación sobre el intenso contacto entre el guaraní y el español en la provincia argentina de Corrientes y su amplia gama de efectos de contacto mutuo. Para el investigador, la interacción más visible de las dos lenguas es el préstamo generalizado en ambas direcciones.

En su último artículo en la revista académica Lenguages, Pinta examinó una característica no reportada previamente de los préstamos guaraníes argentinos en el español correntino: el valor social que han adquirido. Esto forma parte de sus investigaciones de posgrado en el Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas y Modernas, de la Universidad Estatal de Misisipi.

Anteriormente publicó un libro, en el que ya compiló una base del creciente cuerpo de trabajo en sociolingüística sobre los memes de internet, que para el investigador son sitios de fenómenos ricos en valor científico. Dichos memes, cuyo público objetivo es monolingüe, son una valiosa fuente de características del español correntino, que se utilizan con efectos humorísticos, irónicos o nostálgicos.

A través del análisis de la relación entre estos préstamos y los tipos de memes en los que aparecen, Pinta mostró que estos préstamos han sufrido un registro, es decir, han adquirido un significado social adicional que les permite indexar una variedad compleja de posturas ideológicas hacia los fenómenos sociales correntinos y tipos de personajes.

Los resultados que consiguió Pinta evidencian que el contacto lingüístico, como motor de variación, crea un terreno fértil para el surgimiento del significado social y que los memes son una ventana productiva y prometedora hacia la (re)creación y evolución de dicho significado.

Panorama

Los emblemas lingüísticos de la “correntinidad” se utilizan simultáneamente para retratar el orgullo correntino y el autodesprecio cómico; se usan para evocar tipos de caracteres correntinos positivos y negativos. Tales valores diferentes dependen del contexto, y el “oyente” (o en el caso de los memes, el lector) juega un papel activo en su aparición.

Estos valores están vinculados a un espacio social más amplio. El panorama lingüístico correntino, al estar definido de muchas maneras por las características de contacto, proporciona a los hablantes un conjunto variado de rasgos únicos con los que establecer conexiones con fenómenos sociales más amplios.

El análisis del registro de tales características de contacto no solo permite una comprensión más profunda de la situación del contacto lingüístico en Corrientes en general, sino que también respalda la noción propuesta por Anna Babel en 2011, que la teoría del registro ofrece un enfoque matizado de las situaciones de contacto lingüístico intenso, situaciones en las que una descripción completa de la mezcla de lenguas requiere no solo una comprensión de los mecanismos lingüísticos involucrados, sino también una comprensión del valor social de las características del contacto resultante y las formas en que los hablantes explotan dicho valor.

Contacto

A partir de un campo indicial complicado, cuyos valores sociales están enraizados en ideologías que rodean elementos complejos y paradójicos de la identidad correntina, los hablantes despliegan rasgos de contacto de origen guaraní para lograr fines sociales, algo que solo es posible a través del proceso de registro. Las formas en que se logran tales fines sociales son visibles en los memes correntinos de internet, que se basan en percepciones, valores y estereotipos locales.

Si bien el uso de memes de internet como objeto principal de análisis no está exento de limitaciones (después de todo, los memes de internet no son un discurso naturalista), los tipos de recursos lingüísticos que emplean los creadores de memes en el acto de creación/modificación deben ser necesariamente auténticos para que un meme tenga el efecto deseado, particularmente en lo que respecta al humor o la ironía localmente específicos.

Por lo tanto, en su artículo, Pinta proporcionó un ejemplo más de memes como ventanas a los tipos de fenómenos sociolingüísticos que pueden mejorar nuestra comprensión de cómo las características lingüísticas, en este caso, las características de contacto, se convierten en objetos sociales significativos.

Risa

Los memes de internet se entienden en la cultura popular como imágenes (o, a veces, videos cortos, gifs o fragmentos de texto), a menudo acompañados de subtítulos,

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, es parte de un ejemplo de un meme del corpus, con una traducción al inglés inmediatamente debajo. En este meme se encuentran dos préstamos guaraníes: caú “borracho” (del guaraní ka'u) y que, partícula intensificadora usada en contextos imperativos (del guaraní ke, cuya realización fonética y función son las mismas que la forma prestada del español).

De acuerdo con Pinta, la consideración clave para este análisis no es qué cuenta o no como meme, sino que una propiedad central de los memes es su relevancia sociocultural, a menudo para grupos sociales estrechos o relativamente pequeños.

Dichos memes necesariamente deben ser creados por un miembro de dicho grupo social (o alguien con un conocimiento profundo de las normas y valores del grupo) y es probable que solo un miembro del mismo grupo los entienda o aprecie por completo. Por ejemplo, aunque cualquiera puede interpretar fácilmente el contenido general del meme proporcionado en el ejemplo, hay una capa adicional de contenido que fundamenta el meme localmente: el hombre que se ríe en la foto es el actual gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés.

Contenido

Metodológicamente, para seleccionar los memes Pinta no hizo distinción entre el texto en la imagen del meme y la leyenda inmediatamente debajo del meme y, por lo tanto, los préstamos en el propio meme se contaron además de los préstamos en la leyenda del meme.

Esto se debe al hecho de que los subtítulos de los memes suelen ser tan importantes como el contenido del meme en sí, y representan una fuente integral, a veces crucial, del humor de la entidad en general (algunos memes, de hecho, son ininterpretables cuando se aíslan de su pie de foto).

Los subtítulos de memes son sitios comunes para que el creador de memes escriba con su propia voz, agregando comentarios o una respuesta al contenido del meme, a menudo en primera persona. Pinta incluyó dos ejemplos de memes en los que se encuentra el préstamo dentro del pie de foto.

Codificación

Para investigar esta conexión entre los préstamos guaraníes y el significado social, cada meme del corpus fue codificado por Pinta según si el contenido era o no correntino de alguna manera. Se utilizaron diez criterios para justificar la contabilización de un meme como “específico de correntino”.

Todos los memes del corpus que no cumplieron con estos criterios temáticos se contabilizaron como generales, es decir, no correntino-específicos. Los patrones temáticos también eran comunes entre esta categoría de memes, y muchos de ellos tenían contenido que se refería al trabajo escolar, la cultura argentina en sentido amplio (comúnmente sobre la política nacional argentina), la pandemia de covid-19-19 y la actualidad general.

Mujeriego

Los préstamos del guaraní argentino, que representan el núcleo de una constelación de rasgos lingüísticos que constituyen y delimitan el español correntino como una variedad única del español, han llegado a adquirir una variedad de valores indexados, algunos en conflicto y paradójicos, reflejando los casos del mandarín cosmopolita y el inglés americano.

La indexación simultánea de valores positivos y negativos asociados a Corrientes y los correntinos evidencia la complejidad y maleabilidad del significado social de estas formas, que varía según el contexto y puede cambiar con el tiempo.

Los variados significados sociales de los préstamos guaraníes se utilizan para evocar varios tipos de caracteres correntinos que sirven para ampliar estos significados y hacerlos cada vez más visibles.

El estereotipo del correntino mujeriego y de habla suave es uno de esos tipos de personajes.

Buitre

En uno de los ejemplos vemos a un hombre que es recibido en el infierno por el diablo. Cuando el hombre pregunta por qué está en el infierno, el diablo mira la imagen de un buitre. El buitre aquí es simbólico de la misma manera que el chajá; es decir, 'buitre' es una designación común para un hombre que seduce a la novia o esposa de otro hombre.

Al darse cuenta de que por eso está allí, el hombre ya no protesta, aceptando tanto su culpa como que esa es una razón legítima para su castigo.

También vemos una versión local del meme común de una mujer que le grita a un gato en el que una mujer acusa a alguien de haberse acostado con todos sus amigos.

El acusado, aquí un gato que se supone que reemplaza a su novio o interés amoroso, responde no defendiéndose sino diciendo que, después de todo, no deben haber sido muy buenos amigos. Al optar por no negar la acusación, la implicación de su culpa es clara.

Estos memes brindan una ventana a una característica común del tipo de carácter mujeriego del correntino, la falta de simpatía o sentimiento de culpa, de una indiferencia casi descarada por las consecuencias de sus acciones. El uso de los préstamos guaraníes engaú y nio autentican este meme como lingüísticamente correntino y permite alinearlo con el estereotipo local del buitre / chajá.

Gaucho

El tipo de carácter mujeriego contrasta directamente con otro tipo de carácter común, el del gaucho correntino moralmente recto y trabajador. De hecho, este tipo de personaje es tan común que la marca de agua de la página de memes Memelandia Correntino, es decir, el símbolo que se usa en muchos de los memes para evitar que otros los hagan pasar por propios, es un gaucho cuyo nombre se da como Don Vicente.

Ocasionalmente se realizan postas serias de Don Vicente, como cada 30 de abril, el local “día del trabajador rural”, que celebra a aquellos correntinos que laboran en diversas capacidades agrícolas a lo largo de la provincia.

Aunque la marca de agua suele ser semitransparente, en un meme del corpus podemos verla claramente, junto al contenido principal con el que no tiene relación temática.