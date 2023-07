Lucca Bardelli habló de su foto besándose con un amigo y apuntó contra Julieta Poggio

Lucca Bardelli habló sobre una foto en la que aparece besándose con un amigo, lo que generó fuertes reacciones de su ex novia,, y de. En un video, Lucca expresó su indignación y arremetió contra ellas.

Julieta Poggio, en su programa Fuera de joda, fue sugerente al referirse a la foto viral de Lucca y su amigo, sin dar muchos detalles. Por su parte, La Tora calificó a Lucca de "mamarracho sin talento".

En respuesta a los comentarios, Bardelli hizo un descargo en un video, mostrándose sorprendido por la viralización de la foto. Explicó que la subió como una broma con su amigo, etiquetándolo en la publicación, pero que alguien tomó un screenshot y la difundió sin su consentimiento.

Además, se mostró molesto por los comentarios de La Tora, quien lo tildó de carente de talento por no haber participado en Gran Hermano. Él negó haberse postulado para el programa y no considera que entrar a un reality sea un talento en sí mismo.

"Que salgas a bardearme en público, vos que siempre hablás de hate... Que soy un mamarracho, que quiero que me vean porque no tengo talento porque no entré a Gran Hermano. O sea, tampoco me parece un talento entrar a Gran Hermano y tampoco me postulé así que tampoco tendría por qué haber quedado", dijo.

A lo largo de las tres historias virtuales Lucca Bardelli también apuntó directo, aunque sin nombrarla, a los comentarios que hizo su ex novia Julieta Poggio.

"Me pareció cualquiera, como ninguneándome, hablando con soberbia. Y fuera de joda no lo digo para hacer puterío ni para que me respondan... Pero me parece cualquiera. Tienen un re lugar, una re visualización y que salgan a hablar porque subí una foto jodiendo con un amigo en mi Instagram... Claramente subo lo que quiero", expresó visiblemente molesto.

Por último, Bardelli concluyó filoso en clara alusión al comportamiento de Julieta cuando todavía eran pareja: "Si yo también tengo que hablar, voy a la de resentido y digo 'le diste un beso'... Si yo después de cortar, dos meses (después) me doy un beso con un amigo jodiendo en mi Instagram está mal, pero si vos estando de novia o hacés es gracioso. No entendí la doble moral".

Fuente:Minuto uno