Reservas con stress

La consultora Equilibra (Bossio-Rapetti) afirmó en las últimas horas en un informe que las reservas están "en niveles de stress”. “Las netas que excluyen pasivos con vencimiento menor a un año son negativas en más de US$ 8.100 millones. Mientras que las reservas líquidas en dólares se ubican en torno a los US$ 6.600 millones, por debajo de los encajes de depósitos privados que superan levemente los US$ 8.000 millones".

En ese marco, el viernes 28 el gobierno le debe pagar al Fondo US$ 2.644 millones y el 1 de agosto otros US$ 805 millones que, a primera vista, no tiene.

Desde ya que podrá prorrogar el vencimiento por unos días o semanas a la espera de que lleguen los importantes desembolsos que anticipó Massa o pagar con yuanes forzando al máximo la escasez de divisas y siempre que tenga un monto equivalente autorizado por el Banco Central de China.

Pero hay dos cosas importantes que siguen ausentes: los dólares del FMI y alguna reversión de la desconfianza de los mercados.

Las críticas empresarias por la suba de impuestos para las importaciones fueron generalizadas y en la práctica las compañías grandes y chicas viven una suerte de "apagón" importador por la interpretación del alcance efectivo del gravamen.

Como toda devaluación, aunque sea sectorial, implica meter presión a la inflación y más aún si se cae en la cuenta que el tipo de cambio comercial promedio, a partir de la vigencia de 20 tipos de cambio distintos, es de $ 304, un 13% superior al oficial.

Subir el piso del mercado cambiario lleva necesariamente a una suba de la inflación que los primeros cálculos de las consultoras lo ubican entre 2 y 3 puntos por el contexto de incertidumbre.

¿Llegarán los dólares del FMI en agosto pero antes o después de las PASO?

La respuesta se desconoce, pero es obvio que no sería lo mismo. Massa, ministro-precandidato a presidente buscará que sea antes pero los mercados no parecen convencidos.

La suba de $ 24 del dólar blue del lunes, después del anuncio de las medidas (cerró en $522), fue considerada un reacomodamiento a la nueva realidad cambiaria.

Tomando en cuenta el anterior dólar agro de $ 300 y aplicándole la inflación desde abril hasta ahora, el dólar campo resultante debería ser de $ 355, mayor a los $ 340 del anunciado el domingo.

Las liquidaciones de divisas todavía están bajo análisis, pero un salto de 26% en el dólar resulta atractivo cuando la tasa de interés en pesos está en 97% anual.

La contracara de este dólar campo, y siendo la cuarta experiencia que aplica el gobierno, es que de ahora en más será difícil esperar que los productores agropecuarios vayan a liquidar divisas al dólar mayorista ($271,75) después del 31 de agosto cuando termina el régimen.

“El peso ya está devaluado y ahora más”, dijo ayer en su columna del diario Clarín el especialista Daniel Fernández Canedo, sobre la base de una tesis: lo más importante del acuerdo con el Foindo Monetario es lo que falta, es decir, los dólares.

Y partió de un tweet de la economista Mili Gismondi, que sintetiza el resultado del paquete cambiario y fiscal que lanzó la noche del domingo el ministro de Economía, Sergio Massa.

En la base del programa está la suba del dólar ahorro para equipararlo al dólar tarjeta, un dólar campo de $ 340 para economías regionales que incluye a las exportaciones de maíz, pero excluye a la soja y la aplicación del impuesto PAIS para todas las importaciones de servicios, excepto fletes, salud y educación que están exentas.

También se aplica un gravamen de 7,5% para todos los bienes importados con excepción de medicamentos, elementos para combatir el fuero, en tanto que los bienes suntuarios seguirán pagando 30%.

El dólar para recitales, conocido como dólar Coldplay, sigue con un sobrecargo de 30% sobre el oficial, al igual que el dólar turismo, al que se le adiciona una percepción anticipada de Ganancias.

Según el cálculo de la consultora Equilibra “todo el paquete de medidas implicaría ingresos fiscales adicionales por poco más de $ 700.000 millones equivalentes a 0,4% del PBI.

En cuanto a los dólares, con esta devaluación sectorial, Economía estima que obtendrá liquidación de exportaciones por unos US$ 2.000 millones.

Hasta allí el desarrollo se presenta lineal: Massa va al Fondo a pedirle dólares y que sean de libre disponibilidad, el Fondo le dice que primero devalúe y tome medidas para bajar el déficit fiscal, el ministro aplica nuevos impuestos y todo parecía cerrar.

Lo concreto es que, hasta ahora, el FMI nunca habló de montos a desembolsar y se diluye la posiblidad.