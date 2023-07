De Corrientes a México: el camino de una talentosa fotógrafa de bodas

Julieta Rabadan es una fotógrafa que nació en la provincia de Corrientes y que encontró en otros países la posibilidad de desarrollarte en el arte de la fotografía; su especialidad: las bodas. En una entrevista con El Litoral se refirió a su técnica para capturar los momentos especiales de las parejas y el aprovechamiento estético que hace de los errores.

Migró de Corrientes a los 18 años y su primera experiencia con una clara perspectiva profesional fue en Costa Rica. Años después se decidió por Tulum, un gran atractivo turístico de la Riviera Maya en México.

“Mi conexión con las fotos empecé a los 16 con las clases de teatro en Bambalinas, en Corrientes, y eso me insertó en un mundo creativo donde las fotos eran parte porque era una forma de actuar y mis amigos de ahí hacían fotos. Con el tiempo, mi papá se dio cuenta que de verdad me gustaba y me regaló mi primera cámara”, recordó Rabadan. Su paso por la Universidad Nacional del Nordeste fue clave para volver su profesión en un servicio al arte y la creatividad en el retrato de las personas: “Con esa cámara hice dos talleres para aprender a usarla y practicaba todo el día. Me inscribí en la carrera de Artes Combinadas en Resistencia (la ciudad de vecina de Corrientes) y eso terminó de limar lo que hago y crear un ambiente lleno de inspiración que iba más allá de solo la foto. Así conocí todo el arte en sí, arte sonoro, visual, audiovisual”, detalló a este diario.

Crisis y oportunidad

En 2015 viajó a Costa Rica un año donde se afianzó su especialidad por las capturas de momentos en las bodas, sobre todo de aquellas parejas que eligen paisajes idílicos de Centroamérica. “Cuando volví a Corrientes en 2016 retomé con el trabajo allá y ya estaba más plantada. Básicamente seguía con las bodas, nada muy loco”, agregó la fotógrafa. “La pandemia me plantó, y fue un bajón porque no había forma de trabajar, y ahí me mudé a México para empezar de nuevo y acá estoy”, dijo. Por semana tiene asegurado al menos tres casamientos, sin contar las sesiones de fotos al aire libre tanto como en estudio.

Arte y error

“Estudié artes, y mi otra pasión es viajar, siento que todo está conectado sobre mirar, crear y descubrir todo el tiempo quienes somos, y quienes son los otros con quienes compartimos la vida”, precisó Rabadan.

Su trabajo está orientado a utilizar los errores de la fotografía como método. Así entre los álbumes románticos de las bodas hay, por ejemplo, partes difuminadas que terminan por contribuir a la estética de la imagen.

Así como cuando se miran los álbumes de fotos de la infancia, revisar sus cimientos en esta entrevista le sirvió para graficar sus logros. “Cuando decidí estudiar artes, muchas personas me preguntaban de qué iba a vivir, tenían dudas de que iba a poder conseguir salida laboral. Encontré mi lugarcito en esa incertidumbre”, concluyó.