Calvi pretende que Regatas sea “un equipo dinámico y que juegue a un ritmo alto”

Regatas Corrientes arrancó con su nueva versión para la temporada 2023/2024 de la Liga Nacional de Básquet. Así confirmó a su entrenador principal, Fernando Calvi. De esta manera, adopta un proyecto deportivo a largo plazo.

El oriundo de Santa Fe tendrá su primera experiencia como entrenador principal desde el arranque de temporada y firmó un contrato por dos años con posibilidad de extender un año más el vínculo.

Calvi habló de todo lo que se viene para el Remero, de su experiencia y del estilo que quiere para su equipo. “No lo tenía pensado, no lo esperaba tampoco. Si bien siempre manifesté que mi sueño era dirigir a Regatas como entrenador principal, más allá que lo había hecho interinamente en otros años, no sabía que me podía llegar ya la oportunidad”, arrancó.

En relación a como fue para que terminé al frente del plantel para las próximas temporadas, expresó: “Hablé con Eduardo Tassano, me contó la propuesta, el proyecto que tiene. Me interesó, me interesa estar en Regatas, que es uno de los clubes más grandes de la Liga Nacional, que siempre apuesta a formar equipos competitivos y el contexto está todo dado. Me gusta la ciudad, me siento bien acá y estoy muy contento”. “Lo primero que quiero es agradecer al club por confiar en mí para llevar adelante este proyecto de tres años, intentando seguir formando y estimulando a los chicos del club a que se puede llegar, a que van a ser tenidos en cuenta, a que van a tener oportunidad dentro de las posibilidades que cada uno se lo gane”, continuó.

Fernando Calvi será acompañado por Guillermo Tasso y Diego Checenelli. Oscar Álvarez será el preparador físico; Mariano Arengo será el jefe de equipo; Maximiliano Brés y Carlos Viñote serán kinesiólogos y Damián Lezcano será el utilero.

En cuanto a lo que pretende con el equipo, el entrenador fue contundente: “Una de las cosas que hablé con la dirigencia y que pienso es que Regatas tiene que volver a ser protagonista de la Liga. Tiene que intentar volver a estar todos los partidos compitiendo seriamente y pensando en estar en el lote de arriba”.

Por otro lado, hablando de filosofía y estilo basquetbolístico, el santafesino reveló: “Mi estilo de juego es el que se vio en la Liga de Desarrollo. Quiero un equipo dinámico que juegue a un ritmo alto, de posesiones cortas, pero dentro de eso tomando tiros buenos. Generar un contexto donde haya un cierto orden para intentar jugar transiciones y tomar tiros rápidos”.