River llega a Corrientes para observar jugadores

A través de un trabajo coordinado por la Liga Correntina de Fútbol (LCF), el Club Atlético River Plate llegará a Corrientes para realizar una prueba de jugadores para los clubes que forman parte de la Liga.

Las prácticas se llevarán a cabo el 17, 18 y 19 de marzo desde las 16 hs. en el predio de la Asociación Correntina Interprofesional (ACI) ubicada en la Ruta Nº12 kilómetro 1.037.

Las pruebas son destinadas a jugadores de las categorías 2008 a 2017 y se trata de una jornada cerrada: solamente podrán participar los equipos de los clubes que integran la LCF que previamente se hayan inscripto (no pueden participar escuelas de fútbol, jugadores libres o instituciones que no formen parte de la LCF).

Los entrenamientos y prácticas estarán a cargo de los ojeadores oficiales de River Plate, José Correa y Pablo Espiñeira.

Para inscripciones o mayor información, pueden comunicarse al 3794-732868.

El año pasado, durante el mes de octubre, la Fundación River Plate se hizo presente en Corrientes con la Escuela de Formadores.