Más bombardeos contra buques en el estrecho de Ormuz: suman 14 y es intenso el asedio

Tres buques más fueron alcanzados por proyectiles desconocidos en el estrecho de Ormuz, dijeron el miércoles empresas de seguridad marítima y riesgo, lo que eleva al menos a 14 el número de barcos impactados en la región desde que comenzó el conflicto con Irán.

El transporte marítimo a lo largo del estrecho angosto, se ha paralizado prácticamente desde que Estados Unidos e Israel iniciaron ataques contra Irán el 28 de febrero, impidiendo las exportaciones de alrededor de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y haciendo que los precios mundiales del petróleo se disparen a máximos no vistos desde 2022.

La Guardia Revolucionaria iraní ha advertido que cualquier barco que pase por el estrecho será blanco de ataques. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con intensificar los ataques estadounidenses contra Irán si continúa obstruyendo el estrecho.

El buque granelero Mayuree Naree, con bandera tailandesa, fue alcanzado por "dos proyectiles de origen desconocido" mientras navegaba por el Estrecho el miércoles, lo que provocó un incendio y dañó la sala de máquinas, informó el operador del barco, Precious Shipping (PSL.BK) , que cotiza en la bolsa tailandesa.

"Se reporta que tres miembros de la tripulación están desaparecidos y se cree que están atrapados en la sala de máquinas", dijo Precious Shipping.

"La compañía está trabajando con las autoridades pertinentes para rescatar a estos tres tripulantes desaparecidos", dijo, y agregó que los 20 tripulantes restantes habían sido evacuados de manera segura y estaban en tierra en Omán.

Las imágenes proporcionadas por la marina tailandesa mostraron humo saliendo de la parte trasera del barco.

La Guardia Iraní dijo en una declaración difundida por la agencia de noticias Tasnim que el barco fue "atacado por cazas iraníes", lo que sugiere el primer enfrentamiento directo por parte de la Guardia que previamente había disparado misiles o drones.

La Armada de Estados Unidos ha rechazado casi a diario las solicitudes de la industria naviera para escoltas militares a través del Estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra contra Irán, argumentando que el riesgo de ataques es demasiado alto por ahora, dijeron a Reuters fuentes familiarizadas con el asunto . Trump ha dicho que Estados Unidos está preparado para proporcionar escoltas navales cuando sea necesario .

OTROS DOS BUQUES SUFREN DAÑOS MENORES

Más temprano el miércoles, el buque portacontenedores con bandera de Japón ONE Majesty sufrió daños menores por un proyectil desconocido a 25 millas náuticas (46 kilómetros) al noroeste de Ras Al Khaimah en los Emiratos Árabes Unidos, dijeron dos empresas de seguridad marítima.

Su propietario japonés Mitsui OSK Lines (9104.T), y un portavoz de Ocean Network Express (ONE), su fletador, dijo que el barco fue golpeado mientras estaba anclado en el Golfo y una inspección del casco reveló daños menores por encima de la línea de flotación.

Toda la tripulación se encuentra a salvo, informaron, y añadieron que el buque se mantiene en pleno funcionamiento y en condiciones de navegar. El armador indicó que la causa del incidente seguía sin esclarecerse y estaba bajo investigación.

Un tercer buque, un granelero, también fue alcanzado por un proyectil desconocido aproximadamente a 50 millas al noroeste de Dubai, dijeron empresas de seguridad marítima.

El proyectil dañó el casco del Star Gwyneth, con bandera de las Islas Marshall, según informó la empresa de gestión de riesgos marítimos Vanguard, añadiendo que la tripulación del buque se encontraba a salvo. El armador, Star Bulk Carriers, indicó que el buque recibió el impacto en la bodega mientras estaba fondeado. No hubo heridos entre la tripulación.

(Con información de Reuters)