Primarias: puja por la boleta de Milei en Corrientes

El Partido Libertario Corrientes denunció a la alianza La Libertad Avanza por irregularidades en su acta de constitución. Aspiran a competir con la boleta de Milei en las elecciones Primarias del 13 de agosto.

Ante las elecciones Primarias del 13 de agosto y a la espera de la oficialización de las boletas de las alianzas y frentes electorales que competirán, el apoderado del Partido Libertario Corrientes, Alexis Rodríguez Cettour diálogo con El Litoral sobre una presentación que realizaron contra la alianza “La Libertad Avanza”, nave insignia en Corrientes, del precandidato a Presidente de la Nación, el actual diputado Nacional Javier Milei, que lleva como primer precandidato a Diputado Nacional, al concejal de la Capital, Lisandro Almirón, del Partido Unión Celeste y Banco.

“Nosotros informamos al Juzgado Electoral Federal que hay muchas anomalías en el acta constitutiva de la alianza “La Libertad Avanza” en cuanto a firmas de los responsables. Y ayer (por el viernes) presentamos algo más, con el tema de los poderes de los apoderados”, dijo sobre la alianza conformada por los partidos Unión Celeste y Blanco, Política Abierta para la Integridad Social (Pais) y el Partido Fe.

“El Juzgado Federal todavía no se expide, esto se tramita por vía incidental, ósea en forma paralela. Ahora se tiene que dar lugar al fiscal general para que se expida, sobre si estamos o no ante la presencia de un delito. Para nosotros está detectado el delito. La Libertad Avanza carece de todo fundamento y no se puede organizar en base a ese acta”, insistió y aclaró que “pero eso no lo podemos dictaminar nosotros. Nosotros pedimos que se cumplan los pasos procesales y si hay que ir a una denuncia penal lo haremos”.

“Ellos se centraron más en mi carácter de apoderado del Partido Libertario, pero no negaron lo que nosotros aludimos. Se centraron más que nada en la falta de legitimidad, porque no soy integrante de la Libertad Avanza y afiliado, pero ellos no son un partido político”, dijo sobre la respuesta que recibió del frente electoral.

Consultado sobre la posibilidad de competir con la boleta de Mileti dijo que “no podemos, vamos a competir con boleta corta. Y si hacen lugar a la presentación, Milei no tendría representación en Corrientes, salvo que los miembros de la Libertad Avanza sean un poco coherentes y nos digan adherieránse ustedes, porque Lisandro Almirón puede hacerlo y se termina el problema”.

“Nosotros estamos buscando también llevar la representación de Milei. Pasa que el Partido Libertario a nivel nacional no se constituyó, se va a constituir a lo largo de este mes”

“La Libertad Avanza es ajena a nosotros y en Corrientes es Massa (por Sergio Massa, actual precandidato a Presidente de la Nación por Unión por la Patria). Nosotros no somos Massa, somos el Partido Libertario. No nos van a abrir el portón, porque saben que somos los puros. Ellos son una conjunción de personas que se han aliado para sacar beneficio del empuje de Milei. Nosotros ese tipo de cosas no queremos y como vimos algunos vicios en su acta constitutiva vamos por ahí”.

“Siempre buscamos el diálogo, jamás el enfrentamiento, el tema es que para dialogar se necesitan dos personas, pero del otro lado tenemos una pared. Comparto lo que dice el Juzgado de que hay que ser amplio y todos tienen que participar, pero ya que no nos dejan ir con la boleta larga por una cuestión de apoderados. porque Lisandro (por el concejal Almirón) sí puede otorgarnos esa adhesión nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias y si hay que hacer denuncia penal la vamos a hacer”

En cuanto a los plazos electorales y judiciales aclaró “un delito penal no prescribe. Lo electoral corre por un lado y el presunto delito por otro. Para nosotros el acta constitutiva de la Libertad Avanza carece de valor y no existe, por vicio en su constitución”.

“Nosotros no queremos ir con ellos, porque no comulgamos con ninguna de sus ideas. Lo que sí buscamos es adherir a nuestra boleta al pedacito de Milei. Eso hasta el ultimo día se puede corregir eso”.

“Si el Juzgado da lugar a esto van a tener que salir a hacer boleta corta y encima van a tener que hacer boleta por partido, la Celeste y Blanca va a tener que hacer su boleta, Fe y País también”, detalló.

“Nosotros tenemos nuestra boleta, candidatos propios a diputados nacionales y estamos próximos en el mes de julio a constituir el Partido Libertario Nacional con los distritos que correspondan. El partido acá en Corrientes está en pleno funcionamiento con sus autoridades constituidas y el 9 como corresponde vamos a comenzar la campaña”, cerró Rodríguez Cettour.

El Partido Libertario propone las precandidaturas a diputados nacionales de Diego Arnaldo Benítez, Cristina Inés Calabrese, Edgardo Daniel Casco y Rosana Elizabeth González. A ellos, se suman, en calidad de suplentes, las precandidaturas de Adrián Alberto Martres y Silvia Beatriz Pérez.

Resolución

En este marco, y a la espera del fallo del Juzgado Federal, El Litoral pudo acceder a la Resolución del Ministerio Publico Fiscal, de la Procuración General de la Nación con fecha del 7 de julio del 2023 sobre la Petición de impugnación del Acta Constitutiva Alianza La Libertad Avanza Distrito de Corrientes / Secretaria Electoral (Distrito Corrientes).

“Este Ministerio Publico Fiscal estima, no corresponde hacer lugar a la impugnación pretendida por Aníbal Alexis Rodríguez Cettour, toda vez que, conforme surge de las presentes actuaciones, el presentante no acredita una legitimación activa para impugnar el acto que pretende” dice el expediente: CNE - 6714/2023.

“Por último, corresponde destacar que el Sr. Juez Federal mediante Resolución N°122/2023, consintió y aprobó formalmente la alianza que se intenta impugnar, por lo que deberá rechazarse en todas sus partes la presentación efectuada en las presentes actuaciones”, finaliza la Resolución.