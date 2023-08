Alvear igualó con Cambá Cuá, no le alcanzó y descendió a la Primera B

Más Info

Programación para este sábado 12

Cancha de Sportivo: 14: Villa Raquel vs. Bº Quilmes (1º B) y 16: Sportivo vs. Boca Unidos (1º A).

Cancha de Ferroviario: 14: Ferroviario vs. Huracán (1º A) y 16: Empedrado vs. Mandíyú (1º A)

Cancha de Libertad: 14: Curupay vs. Talleres (1º B) y 16: Yaguareté vs. Rivadavia (1º A)

Cancha de Boca Unidos:14: Dr. Montaña vs. San Jorge (1º B) y 16: Sacachispas vs. Mburucuyá (1º A)