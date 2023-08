Se supo qué vínculo familiar une a Juana Repetto y Silvia Süller

Sorprendentemente, Juana Repetto y Silvia Süller están unidas por un vínculo familiar que salió a la luz.

¿Qué une a la actriz y a la mediática? Una persona en común, Sebastián Graviotto, el marido de Juana y sobrino tanto de Silvia como de su hermano, Guido.

Sobre esta conexión, Juana había hecho una picante aclaración. "Mis hijos no tienen vínculo con Silvia. No conocen a mis hijos. Yo los crucé, pero no tengo relación", sentenció, tajante.

¿QUÉ DIJO JUANA TRAS PEDIR QUE CIERREN LAS CALESITAS?

"Con respecto a las calesitas de las plazas, son peligrosas en serio. Muchos de ustedes me han escrito contando experiencias graves, jodidas", arrancó la actriz.

“Y con respecto a que no hay que prohibir las calesitas sino enseñarles a esos niños y a esos mapadres, yo no me puedo ocupar de criar a niños que no son míos ni de que los mapadres estés ocupándose de que sus niños en su juego, no pongan en riesgo la integridad del resto de los niños con los que están compartiendo el espacio”, continuó la madre de Toribio (6) y Belisario (2).

