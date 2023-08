Exitosa vinculación de Corrientes con la Cámara de Comercio Italiana

n Concluyó una intensa ronda de negocios con la Cámara de Comercio Italiana en Argentina que se interiorizó en el desarrollo público-privado empresarial y de las pymes correntinas,

Los encuentros fueron coordinados por el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, como presidente del Consejo de Crecimiento Económico y Social de la Provincia.

“Mientras en Capital Federal hay disturbios, acá en Corrientes vivimos un clima de optimismo y laboriosidad”, remarcó el vicepresidente de la Cámara de Comercio Ítalo-Argentina, Francesco Tossi, al finalizar la ronda de negocios que se inició el miércoles en la Legislatura provincial y se extendió durante todo el jueves.

“Con una intensa agenda hemos podido mantener distintas reuniones con representantes de empresas y cámaras y federaciones locales, funcionarios públicos y del Banco de Corrientes. Fueron sumamente provechosas para promover proyectos, que desde Italia o la Unión Europea puedan resultar de interés para Corrientes, ya sean pymes, empresas medianas o firmas que estén por encarar proyectos en los que podamos colaborar”, explicó Tossi

“En la Argentina vivimos todos un poco oscilantes y hay una gran expectativa, acá en Corrientes, mantuvimos contactos con un área joven de una de las cámaras (Fecorr Joven) y quedé sorprendido de la iniciativa y el nivel de desarrollo de negocios regionales, no solamente pensando en el negocio en Buenos Aires sino pensando en la región, con Brasil, Paraguay, Uruguay; me refiero a personas jóvenes con iniciativas de economía dura no solamente de economía del conocimiento”.

Tossi destacó la importancia de la sinergia de lo público y lo privado: “Agradecemos a la Vicegobernación porque es importantísimo el marco que da el Estado cuando promueve este tipo de desarrollo económico donde, en este caso, hay una cámara de un país extranjero como nosotros y parte de la Unión Europea, por eso es imprescindible el marco contenedor que brinda el Estado para acercar a las partes”.

El vicegobernador Pedro Braillard Poccard recordó que esta iniciativa “surgió hace unos meses a partir del convenio firmado entre el gobernador y el presidente de la Cámara Italiana de Comercio en Argentina, que además es presidente de la Cámara Europea de Comercio en Argentina y una destacada institución de la industria. Por mi parte en mi rol de Presidente del Consejo de Crecimiento Económico y Desarrollo Social, somos implementadores de este convenio”.

“Corrientes está abierta al mundo, con gente trabajadora, con muchas riquezas naturales que van desde la forestación, agricultura, ganadería y turismo. Hay mucho interés en Europa y por nuestra parte también, para que vengan las inversiones, siguiendo las pautas que estableció el Gobernador”.

Agenda

Representantes de la Federación Económica de Corrientes (FEC) y de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc) participaron de los encuentros, también estuvo el Secretario de Planificación de la provincia, César Bentos, quien agradeció la invitación del Vicegobernador a participar de la jornada: “Fue una reunión interesante para trabajar en iniciativas de vinculación con sectores privados y con el Estado para poder avanzar en proyectos específicos”.

Por su parte el secretario de Energía, Arturo Buzzo, resaltó que “en primer término se hizo un paneo general de la situación energética de la provincia. Los aportes y acuerdos de colaboración se verán a futuro, porque queda en nuestras manos empezar a trabajar en obras puntuales”.

En tanto el administrador general del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa), Mario Salvia, destacó el interés por la reunión: “Desde la Cámara de Comercio Italiana se enfatiza en la producción y en las pymes, la financiación de recursos y el trabajo sostenible en el tiempo, acorde con lo que el Icaa tiene a cargo por orden del gobernador de seguir ese camino de productividad y sustentabilidad en el tiempo”.

También estuvieron presentes en las reuniones el secretario de Desarrollo Foresto Industrial, Luis Mestres; el presidente del Instituto de Desarrollo Rural, Vicente Picó y Federico Palma en representación de la Sociedad Rural de Corrientes.

Luego, la comitiva se trasladó a las instalaciones del Banco de Corrientes S. A. donde fue recibida por la presidenta, Laura Sprovieri, y responsables de diversas gerencias de la institución.

Prosiguió la agenda de actividades en el Salón de Acuerdos del Senado durante la tarde en la que mantuvieron un encuentro con integrantes de Fecorr Joven, representados por su presidente Fabricio Rodríguez y Juan Esteban Brade. Después, mantuvieron un encuentro con el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) de Corrientes Juan Manzolillo y Juan Tarragona; en tanto que por la Bolsa Confederada de Comercio participó de la mesa su gerente Cesar Zanone.