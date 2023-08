Cera en los oídos: lo que debes (y no debés) hacer

El cerumen ayuda a acidificar el conducto auditivo e hidratar la piel. Ambas funciones ayudan a reducir el riesgo de infección y son importantes para la salud del conducto auditivo externo. La eliminación frecuente de cera se desaconseja por esta razón.

Algunas personas producen mucha más cera que otras. La cantidad de cerumen puede variar de acuerdo a las características de cada persona. Una limpieza demasiado frecuente (con un hisopo) podría producir también el efecto contrario y provocar una secreción excesiva de cerumen.

La cera de los oídos solamente debe sacarse si causa síntomas como disminución de la audición, malestar o taponamiento del oído. Si existe dolor, el paciente tuvo alguna vez problemas de irrigación, padeció una perforación del tímpano, tiene antecedentes de una intervención en el oído, reciente de herida o traumatismo, es preciso acudir a un centro de salud lo antes posible.

El hisopo no sirve para limpiar la cera del interior del oído. Por el contrario, esta maniobra puede introducirla a mayor profundidad, compactarla como un tapón o incurrir en el riesgo de perder el algodón en el oído. Y ante cualquier duda siempre consultar a un especialista.

Consejos claves:

Tené en cuenta que la cera que no causa síntomas ni obstruye el canal auditivo, no necesita ser removida. La limpieza excesiva del oído podría generar molestias en el canal auditivo, causar infecciones e incluso aumentar las posibilidades de tener un tapón de cera.

Pérdida de audición, inflamación, zumbido en los oídos (acúfenos) o problemas con el audífono son los síntomas de cera que obstruye el oído. En ese caso consultá con un profesional las formas de tratar el tapón de cera. Existe la posibilidad de que padezcas alguna afección médica o del oído para la cual algunas opciones pueden no ser seguras.

No ignores los síntomas si los remedios caseros no están funcionando. Solicitá atención médica si los síntomas no desaparecen.

Solicitá atención médica si experimentás dolor de oído, drenaje o sangrado. Estos no son síntomas de cerumen y deben ser controlados por un profesional de la salud.

No irrigues ni coloques gotas para remover o ablandar el cerumen si anteriormente te sometiste a una cirugía de oído o la membrana timpánica está rota, a menos que así lo indique el cirujano de oído, nariz y garganta (otorrinolaringólogo/a).

No introduzcas hisopos de algodón, horquillas para el cabello, llaves de auto, mondadientes ni otros objetos en el oído. Estos objetos pueden dañar tu oído, perforar la membrana del tímpano y/o dañar los huesecillos del oído ocasionando pérdida de la audición, mareos, zumbidos y otros síntomas.

No utilices velas para los oídos. Las velas para los oídos no remueven el cerumen y pueden causar un daño serio en el canal auditivo y la membrana del tímpano.

Consultá con un profesional si presentás síntomas de pérdida de la audición, inflamación auditiva o dolor en el oído. Otros posibles diagnósticos incluyen la otitis media (fluido detrás de la membrana timpánica), la otitis externa (infección del canal auditivo) y la pérdida repentina de la audición del oído interno.

Para la limpieza de los audífonos, seguir las recomendaciones del fabricante y tu fonoaudiólogo/a o tu otorrinolaringólogo/a.