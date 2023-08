En Mburucuyá se programarán las semifinales del torneo de Primera División “A” y los cuartos de final del campeonato del Ascenso

El consejo directivo de la Liga Correntina de Fútbol (LCF) procederá a programar esta noche en la sede del club Unión de Mburucuyá los partidos de ida por las semifinales del torneo de Primera División “A” y los cuartos de final del certamen de Ascenso.

El traslado de la sesión al interior provincial fue gestionado por el intendente de esa localidad, Pablo Guastavino, a raíz que en el presente mes se conmemora el 191° aniversario de Mburucuyá (se cumple este miércoles 16), mientras que el Club Atlético Mburucuyá celebrará 71 años de vida institucional (el domingo 20).

En la máxima categoría, Cambá Cuá, N°1 de la fase clasificatoria y único invicto del campeonato deberá enfrentar a Sacachispas (4°), mientras que Ferroviario (2°) se cruzará con Mandiyú (3°), en atractivos duelos.

Los ganadores de las series, en la que no habrá ventaja deportiva, avanzarán a la final para determinar el campeón de la temporada, y al mismo tiempo se definirán los dos representantes capitalinos al Torneo Regional Federal Amateur (Trfa) 2023/24 que deberá ser comunicado a más tardar el 30 de agosto al Consejo Federal.

Mandiyú ya obtuvo ese derecho por ser campeón provincial 2023 del torneo que organizó la Federación Correntina de Fútbol (Fecof), por lo que la Liga Correntina deberá determinar el criterio para definir al segundo representante al Trfa en el caso de que el Albo sea finalista.

Por la Primera “B” en tanto, las series al mejor de dos partidos y sin ventaja deportiva serán Doctor Montaña (1) vs. Talleres (8), Independiente (2) vs. Curupay (7); Libertad (3) vs. Peñarol (6); y Juventud Naciente (4) vs. Barrio Quilmes (5).

Los finalistas del Ascenso, además de definir al campeón de la temporada 2023, se ganarán el derecho de jugar la próxima temporada en Primera División “A”.