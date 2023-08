Apelarán condena a jóvenes por agresión a remisero

El Tribunal de Juicio), condenó de manera unánime a Adrián Lemos y Javier López, a quince años de prisión, por el delito de “Homicidio Criminis Causa en grado de tentativa, agravado por la participación de un menor de edad”, cuya víctima fue el remisero “Toto” Méndez Ribeiro en agosto del 2020, en barrio denominado “El Sol”.

Las defensas, el Dr. Emilio Vischi, en representación de López y la Defensora Oficial, Dra. Susana Ferreira, que representa a Lemos, ya adelantaron que apelarán el fallo condenatorio, pero esperan los fundamentos del fallo del Tribunal, que se conocerán hoy 18 a las 11.30 hs, precisó el portal de noticias Confirmado.

En su alegato la Dra. Ferreira dijo que el relato de Méndez Ribeiro fue “poco creíble, ya que no existen pruebas de que el dinero fue robado”, y puso en duda que haya existido esa suma de dinero ($85.000) y mencionó a la testigo presencial del hecho, Lucrecia Pereyra, quien dijo en juicio que “no vio que hayan robado”.

La defensora calificó de “exagerado el relato de Méndez Ribeiro sobre los daños del auto, que no fueron corroborados por los informes” y señaló que “no se cuidó la cadena de custodia policial del vehículo”.

Por otra parte sostuvo que su “defendido es autor de una agresión, no de un intento de robo, ya que no hubo plan entre los imputados”, y volvió a subrayar que “fue una pelea, no un robo”. (NG).