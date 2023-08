Pepe Sand continuará en Lanús hasta diciembre

Lanús confirmó que el histórico goleador, José “Pepe” Sand se quedará en el club hasta diciembre, fecha en la que fijó su retiro del fútbol profesional a los 43 años.

Previamente, el correntino oriundo de Bella Vista había confirmado a Lanús Radio que planea finalizar su carrera futbolística en diciembre de este año, tras la finalización de la Copa de la Liga Profesional 2023. “Yo quiero terminar mi carrera en Lanús. Obviamente que es mi sueño y lo que yo quiero pero todavía no me llamaron a mí ni a mi representante”, señaló en la oportunidad.

“Yo en diciembre termino mi carrera. Termino mi carrera de futbolista y me pongo a las órdenes de lo que el club decida. Estoy dirigiendo a la (categoría) 2011 y la verdad que estoy feliz, contentísimo. Eso también me tiene contento, por ahí me hace sacar otra cosa de mí”, explicó en su momento el correntino.

Pepe Sand, quien es el futbolista más longevo del fútbol argentino, es el máximo ídolo y goleador histórico de Lanús con 173 goles.

Por otra parte, ayer el Granate anunció la llegada del tercer refuerzo. Se trata de Augusto Lotti, que llegará al Granate a préstamo por un año desde Cruz Azul.

El exdelantero de Racing y Atlético Tucumán llegará al conjunto de Frank Kudelka por una temporada y con una opción de compra. Durante su paso por el fútbol mexicano, al que llegó a principio de este año, disputo 22 partidos y convirtió tres goles. Su último encuentro fue la derrota ante Charlotte por los 16avos de la Leagues Cup por 4-3 en los penales, tras el empate sin goles en los 90 minutos.

Lotti se suma a las incorporaciones de Gonzalo Pérez y Felipe Peña Biafore

En tanto que las bajas de Lanús para la Copa de la Liga son Iván Cazal, Brian Blando, Tomás Belmonte, Guillermo de Amores y Lucas Besozzi.