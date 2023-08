Urnas: vaticinan que la cantidad de boletas “van a retrasar el resultado de las Paso”

El Juez Federal con competencia electoral en Corrientes, Juan Carlos Vallejos, ayer adelantó que el escrutinio provisorio puede retrasarse por las jurisdicciones donde existen muchas boletas, como Buenos donde hay 360, mientras que en Corrientes serán un poco más de 30.

En dialogó ayer con el programa Mucho humo, de Litoral Radio, Vallejos se refirió al trabajo que están realizando en el ex Regimiento 9. “Esta semana cargamos todas las urnas que van al interior (lunes y martes) y hoy (por ayer) el Correo está retirando esas urnas y distribuye en todas las escuelas del interior. Dentro de las urnas hay muchos artículos de librería y de todas las agrupaciones que participan que son muchísimas”.

“Estas Paso son muy particulares, porque es la primera vez que hay tantas agrupaciones para Presidente y Vicepresidente van a haber 26 boletas, para parlamentario nacionales del Mercosur 21, y se suman las de los legisladores nacionales de Corrientes. Van a haber un poco más de 30 y pico de boletas”, detalló.

En esa línea, aconsejo que” la gente vaya con sus boletas reservadamente en secreto para que no sea voto cantado porque van a haber muchas boletas en el cuarto oscuro y eso puede generar dificultad”.

Sobre el recuento de votos tras los comicios, Vallejos señaló que “no puedo decir que se va a retrasar el conteo por Corrientes, pero si por ejemplo por provincia de Buenos Aires que tiene 360 boletas. Además Córdoba, Mendoza y Santa Fe van a tener cifras grandes, imagínense que si nosotros tenemos estas cifras, las que deben tener esas jurisdicciones”. “Eso va a ralentizar el escrutinio provisorio”, remarcó.

“Nosotros el viernes en el Regimiento vamos a cargar las urnas de Capital y el sábado, el Correo va a estar distribuyendo en todas las escuelas de la ciudad”, informó seguidamente.

En cuanto a la asistencia del electorado a las urnas, dijo que “estamos publicando en nuestro Instagram las sanciones, porque es una carga pública que es un deber impuesto en beneficio de la comunidad, así como ser presidente de mesa e ir a votar está sujeta a sanciones”.

Explicó que la sanción es económica y administrativa. “las multas son de 50 a 500 pesos, el problema es que no podes hacer el trámite administrativo, como por ejemplo cuando vas a sacar el registro de conductor ya que estas en el registro de infractores.

En esa línea aclaró que “que hay excepciones, pero que hay que justificar en la Secretaría Electoral y en ese caso no se instruye en el registro de infractores”.

Campaña

De acuerdo a los plazos electorales, mañana inicia la veda electoral ante las elecciones del domingo y de los 8 frentes electorales que compiten en Corrientes, sólo Unión por la patria y Libres del Sur avanzan con actos de cierre de campaña.

La militancia Peronista, organizaciones sociales, gremios, organizaciones juveniles y estudiantiles inaugurarán como corolario de la campaña, hoy a las 18 la Unidad Básica “Ingeniero Fabián Ríos”, en homenaje al legado partidario, político, social, las obras y la generación de derechos que protagonizó el Ex Intendente de Corrientes; ex Concejal y Ex Legislador provincial y nacional. La nueva sede está ubicada en avenida Cartagena al 3.000 en Capital.

Mientras que ayer cerró su campaña proselitista en la Plaza frente a la Iglesia San Pantaleón en el Barrio Laguna Seca Libres del Sur.

En tanto, las alianzas ECO + Vamos Corrientes, La Libertad Avanza, Hacemos por nuestro País y los partidos Compromiso Federal y el Partido Miles TTT descartaron actos de cierre de campaña, pero continuarán con reuniones barriales, el boleteo y armado los equipos de fiscalización.