Salvaje crimen de una niña en Bella Vista: condenaron a la madre, un tío y un joven

El Tribunal Oral Penal Nº2 de Corrientes condenó este jueves a las tres personas juzgadas por el salvaje asesinato de Patricia Micaela Fernández de 9 años, a quien le asestaron 11 puñaladas y la arrojaron a un pozo ciego de la casa de su padre, en un hecho ocurrido el 29 de diciembre de 2021 en la localidad de Bella Vista.

Su madre Ramona Monzón fue condenada a seis años y 8 meses de prisión por el delito de abandono de persona calificado por el resultado muerte y agravado por haber sido cometido en perjuicio de un descendiente.

Su tío, Pedro Monzón, fue condenado a cinco años de prisión por el delito de abandono de persona agravado por el resultado muerte.

En tanto que Alexandro David Sánchez de 19 años, fue condenado a la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio calificado con alevosía.

De acuerdo a la investigación, el macabro homicidio sucedió en el barrio Psicultura de Bella Vista, donde la menor vivía junto a su padre, un pescador que hace meses se había separado de la madre de la nena.

El hombre, Ramón Fernández, llegó después de estar pescando en la zona de islas y encontró su casa cerrada, buscó a la nena y no la halló. Se dirigió a la vivienda de su ex pareja y madre de la niña y ésta no supo decirle donde estaba la pequeña.

Regresó a su hogar y advirtió que la puerta estaba trancada y había manchas de sangre. Con la ayuda de un vecino lograron entrar y hallaron la cama toda manchada de sangre, pero Patricia no estaba.

Es por eso que se dirigieron a la Policía y alertaron de lo ocurrido. Siguieron los rastros de sangre que conducían a un pozo ciego.

Ante la sospecha de que en el lugar había algo, solicitaron la ayuda de Bomberos y encontraron el cuerpo de la víctima. En el mismo lugar se localizó un cuchillo que con el avance de la pesquisa se pudo establecer que fue el empleado para cometer el brutal homicidio.

La policía detuvo poco después a la madre de la nena, una mujer que estaba embarazada, por lo que obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria.

El tío de la menor también fue detenido al igual que el joven Fernández que fue localizado en la casa de su abuelo en la Cuarta Sección Colonia Progreso. Tenía puesta las alpargatas del padre de la víctima, que de acuerdo a la pesquisa, las robó de la casa donde se cometió el asesinato.

La autopsia reveló los macabros detalles del crimen. La menor presentaba lesiones de arma blanca en todo el cuerpo, incluso en sus manos porque intentó defenderse. El informe forense determinó que no fue abusada sexualmente en ese violento ataque. Pero, si presentaba desfloración vaginal de larga data.

La investigación confirmó que Patricia se encontraba sola en la casa al momento de ser asesinada. Su padre, con quien vivía, se fue a pescar a una isla porque ese es su trabajo. El hombre la dejó en la vivienda de su ex pareja para que la cuide.

Cuando volvió se encontró con la horrorosa escena.

