Virginia Gallardo fue acusada de ser cómplice de Aníbal Lotocki y respondió con todo

La muerte de Silvina Luna colocó a Virginia Gallardo en el centro de la escena de forma absurda, y la también expaciente de Aníbal Lotocki salió enojada al cruce de quienes la atacan y acusan de cómplice del esteticista.

“¿Saben la cantidad de insultos que tuve el fin de semana el fin de semana diciendo que soy tan cómplice como todos porque no voy a la Justicia?”, arrancó la panelista de Socios del Espectáculo.

Y aseguró: “Tenemos un grupo de 100 personas de nuevas víctimas para juntar fuerzas”.

“¡Como si hiciera falta que tuviéramos que juntar, como si no fuera suficiente que hay cuatro personas muertas!”, continuó.

En ese punto, Virgina blanqueó: “Cuando fue la propia Justicia la que me dijo ‘nena, perdés el tiempo. ¿Cómo vas a demostrar que tenés dolores?’. Cuando solo tendría que bastar que tengo el producto en el cuerpo, dónde me operé, en las condiciones que me opere. Eso tendría que ser suficiente”.

“¡Por eso me indigna!”, sentenció Virgina Gallardo.

VIRGINIA GALLARDO CUESTIONÓ CON DUREZA A UNA ÍNTIMA AMIGA DE SILVINA LUNA

Por otra parte, Virginia Gallardo cuestionó con dureza a Analía, una íntima amiga de Silvina Luna que dio detalles del final de la actriz.

“No fue una mala decisión querer hacerse una cirugía estética. Eso no es una mala decisión de vida que uno pueda tomar”, enfatizó.

Entonces, aclaró: “El error fue caer en las manos de este tipo”.

