Graciela Alfano contó qué fue lo que hizo su nuevo novio para conquistarla

Luego de un año bastante duro, en el que debió enfrentar un problema de salud, Graciela Alfano empezó el 2024 feliz y enamorada en Punta del Este.

La ex vedette admitió que está comenzando una relación con un empresario al que conoció por medio de amigos en común.

"Somos dos personas grandes, con la vida resuelta, que se están conociendo. Hacemos lo mismo que todo el mundo: tenemos salidas y vamos viendo", le dijo al equipo de Socios del Espectáculo a quienes además les confió que 'no esperaba' volver a sentir algo así a esta altura de su vida.

A la hora de reconocer qué es lo que más le gusta de su pareja, Alfano no dudó. "Que no es histérico. Eso me encanta. Es un caballero de la vieja escuela que no tiene esa cosa histérica que hay ahora. Es un buen tip para las parejas: no hay que andar con jueguitos, hay que ser como uno es y listo".

Graciela prefiere no decir el nombre del caballero en cuestión pero ya se filtró que se trata del empresario uruguayo Carlos Bustin. Ana Rosenfeld, quien es amiga de ambos, contó que él trabaja en el rubro automotor y que además tiene un restaurante. También dijo que el flechazo entre ellos fue muy fuerte y que los ve muy enganchados.