Gran Hermano: el incómodo momento que vivió Sabrina con Alan en la cama

Cruces, gritos, llantos, la edición actual de Gran Hermano últimamente se caracteriza por las discusiones y las peleas entre los participantes. Sin embargo, en la noche del sábado hubo una situación incómoda entre dos jugadores que llamó la atención del público y se tornó en polémica.

Todo comenzó cuando Sabrina -la primera líder que tuvo la edición actual del reality- se había acostado en su cama. Fue entonces cuando Alan entró y se puso a hablar con la joven.

Sin embargo, en una búsqueda por mayor intimidad, el oriundo de Chivilcoy se recostó sobre la contadora. Al principio, la influencer tomó la situación con ternura y naturalidad, pero con el correr de los minutos el momento se volvió incómodo. La conversación que empezó entre risas, terminaría en un claro pedido de distancia.

“Dale, ay dale, salí. Salí que le das contenido a la cámara”, comenzó diciendo Sabrina con el compañero encima. Lejos de aceptar la petición de la contadora, el chico respondió: ”Dejame, dejame porque no salgo. Yo no voy a salir”. Así, mientras intentaba que Alan se moviera, la influencer volvió a reiterar el pedido: “Ay me estás apretando, mal. ¿Podés salir? Salí, salí, salí”.

Con el muchacho encima suyo, Sabrina le pidió que saliera y la dejara tranquila, sin embargo Alan desoyó su pedido y siguió recostado sobre ella. Finalmente, Alan se levantó pero, en un intento por continuar la charla, siguió a su lado y dijo señalando a un conjunto de ropa colgado: “Bueno. ¿No tenés miedo?.¿No te parece que hay algo con esto a lo oscuro?. Algo colgado. Parecen todos cuerpos colgados”. Sabrina respondió que no y le advirtió que no hiciera ruido porque el resto de las compañeras estaban durmiendo.

Sin embargo, Alan volvió a acostarse sobre la joven, causando el fastidio de ella. En un último pedido, que cada vez denostaba más el enojo de la joven, Sabrina volvió a pedirle que se fuera, argumentando que quería descansar: “No, no, dale, dale. Me quiero dormir, estaba rezando”.

En el caso de Alan, su nominación se produjo luego de que el jugador cometiera el error de hablar sin micrófono y murmurarle algo al oído a un compañero. Si bien no comentó nada con respecto al juego, esto que comprobó el ser supremo, es una regla que está prohibida adentro de la casa y por la cual ya había sido advertido, por ese motivo el hermanito tuvo una sanción menor. Luego, al ser consultado por sus compañeros, el oriundo de Chivilcoy intentó hacer memoria pero no logró recordar el instante en el que cometió la imprudencia.

En cuanto a Sabrina, su nominación se debió a una estrategia del nuevo líder de la semana, Martín Ku. El jugador, que es la cabeza del grupo denominado Imperio Chino, decidió sacar de placa a Carla y subir a su compañera.

Según explicó horas después el participante, su análisis fue que la presencia de Sabrina dividiría los votos, y así podría disminuir las posibilidades de que el público saque finalmente a alguno de sus amigos. Así las cosas, este domingo la gente debe decir qué participante abandonará la casa más famosa del país: Catalina, Alan, Sabrina, Lisandro o Florencia.

(Fuente: Teleshow)