Flor Vigna defendió con todo a Luciano Castro de una delicada acusación de Sabrina Rojas

Flor Vigna defendió con contundencia a Luciano Castro tras la fuerte acusación de Sabrina Rojas, quien en un momento de bronca expuso en redes sociales que su exmarido y padre de sus hijos, Esperanza y Fausto, no estaría presente en el cumple de su hijo menor.

La actriz le dedicó al actor una letal frase de la Session #53 que Shakira hizo con Bizarrap. “Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”, posteó Rojas, dejando entrever su enojo con Castro por no tener como prioridad el cumple de su niño.

Flor Vigna aseguró que Luciano Castro es un gran padre

En nota con Intrusos, Flor Vigna fue consultada por la confrontación entre Sabrina y Luciano y no dudó en destacar a su pareja como un padre muy presente.

“¿Cómo tomaste las críticas que Sabrina le hizo a tu novio?”, le preguntó Rafa Juli a la cantante.

Tocando el tema con seriedad, Vigna respondió: “Sé que él es muy buen papá y ella muy buena mamá. Y me quedo con eso”.

Acto seguido, enalteció al actor como papá: “Si a mí me toca hablar de Lu, que es la persona que más conozco, él lo da todo por sus hijos. Se desvive por sus hijos. Siento que todo fue un poquito injusto”.

“Por no querer dar notas y preferir no salir a hablar, a veces Lu queda mal parado, pero no es así. Él es re buen papá”, finalizó Flor Vigna, tratando de eludir la polémica familiar, pero bancando a su novio.

(Fuente: Teleshow)