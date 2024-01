Retenciones: el ruralismo y la agroindustria celebraron el anuncio de Caputo

Pocos minutos después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara la decisión del Gobierno de quitar el capítulo fiscal del debate de la Ley Ómnibus, lo que implica que no se aprobará un aumento de retenciones, ya comenzaron a llegar las repercusiones positivas dentro del sector agropecuario y agroindustrial.

Pocos minutos después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara la decisión del Gobierno de quitar el capítulo fiscal del debate de la Ley Ómnibus, lo que implica que no se aprobará un aumento de retenciones, ya comenzaron a llegar las repercusiones positivas dentro del sector agropecuario y agroindustrial.

Por ejemplo, la Federación Agraria Argentina (FAA) difundió declaraciones de su presidente, Carlos Achetoni, quien consideró que esto es “beneficioso para muchos productores que iban a tener que pagar de nuevo una carga que ya se les había quitado”.

“Además, como hemos dicho, las retenciones son injustas y seguimos esperando su escalonamiento y quita total, pero al momento es una buena noticia que no se incrementen las cargas para el productor”, resaltó.

No obstante, no dejó pasar la oportunidad para pedir que siga el mismo camino la decisión de adherir al protocolo UPOV 91, relacionado al mercado de semillas, algo en lo que no hay coincidencia en la cadena ya que muchas entidades están en contra, pero también hay otras que se manifestaron a favor.

Más repercusiones

Del mismo modo, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) dijo a través de las redes sociales que celebra la “predisposición del Gobierno de escuchar a los sectores agroindustriales”, porque “dejar sin efecto el aumento de los derechos de exportación es una clara señal que da previsibilidad al sector”.

“Quedamos a total disposición para colaborar en desandar el camino que haga crecer la exportación con valor agregado, como factor de creación de empleo y generación de divisas”, completó el CAA.

Por su parte, la regional Córdoba de la Confederación Intercooperativa Coninagro (Coninagro) expresó: “Es buen augurio de un gobierno que comienza, que desarrolle el sentido de la escucha y el diálogo constructivo“.

“Sabiendo que estamos para bregar que a todo el país le vaya bien, en base a una base productiva sólida y sostenible en el tiempo”, mencionó Coninagro.

Otra entidad que expresó su apoyo fue la Bolsa de Comercio de Rosario, en particular en lo relacionado a la decisión de no incrementar los derechos de exportación.

“Estamos convencidos que tenemos los recursos para consolidar las exportaciones del país, con trabajo argentino, para así lograr una pronta recuperación económica”, dijo la BCR.

Y agradeció también al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, por su claro apoyo y defensa de la producción santafesina.

