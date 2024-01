Se trata mañana el aumento de boleto a $690 en dos etapas

El Concejo Deliberante tratará este miércoles el incremento de la tarifa del servicio de transporte urbano de pasajeros y el oficialismo de ECO+JxC cuenta con los números para que desde el 1° de febrero pase de los actuales $200 a $590 y desde el 1° de marzo, a $690. La oposición no acompañará la iniciativa porque considera que “es mucho para el bolsillo de los usuarios”.

Tras la aprobación de la primera lectura del proyecto y de las dos audiencias públicas que se realizaron, este miércoles el Concejo Deliberante en su última sesión extraordinaria dará tratamiento al proyecto de suba del boleto, y en este marco, el oficialismo encabezado por el radicalismo cuenta con los números suficientes para sancionar la iniciativa solicitada por las empresas concesionarias del servicio.

El concejal de Encuentro por Corrientes (ECO), Héctor Torres en diálogo con El Litoral dijo que “los 15 concejales de ECO vamos a acompañar el aumento del boleto".

"Entendemos -dijo- que hay una cuestión que se está discutiendo, cómo se va a determinar el nuevo equilibrio macroeconómico de la Argentina y en ese contexto entra el tema de los subsidios".

“Nosotros sabemos que el transporte tiene dos componentes: la tarifa y el subsidio; hoy por hoy con los subsidios así como están en cuanto a su cantidad y distribución nosotros como provincias somos desfavorecidos. Mientras se discutan otras alternativas y el gobernador (por Gustavo Valdés) junto a otros mandatarios puedan discutir la inequidad del actual sistema de subsidios nosotros vamos a acompañar el aumento que dispone el Departamento Ejecutivo”.

Consultado sobre las posibles alternativas de transporte que puedan surgir ante los nuevos costos del viaje en el servicio público, Torres dijo que “nosotros debemos garantizar el servicio público de pasajeros; sabemos que es un monto que va a impactar pero eso ya es responsabilidad de la empresa y no nuestra. Nosotros debemos garantizar que la gente pueda transportarse en un contexto de normalidad y de posibilidad".

“Sabemos que probablemente haya alternativas, pero hoy por hoy en este momento transicional, vamos a acompañar el aumento del boleto”, cerró el edil del oficialismo.

Por su parte, la concejal Mercedes Franco Laprovitta de Unión por la Patria (UxP) en diálogo con El Litoral confirmó que su bloque no acompañará la iniciativa.

“Nuestro bloque no va a acompañar. Son varias las razones, primero porque pensamos que en este momento esta suba del costo del boleto es mucho para el bolsillo de los usuarios. No van a poder hacer frente a ese gasto y van a buscar otras alternativas de transporte”, indicó Franco Laprovitta.

“Hay otras cuestiones también como los subsidios provinciales y municipales que vemos que son los mismos montos de cuando se analizó el aumento de boleto, al inicio del expediente en el mes de octubre, cuando sabemos bien que actualmente los recursos que están recibiendo tanto la Provincia como el Municipio son mayores”, señaló. “Pensamos que el incremento del costo del boleto siempre viene de la mano del sacrificio de los usuarios”, se quejó.

En esa línea, también aseveró que “el servicio no es el que establece el pliego de concesiones que dice lo que deben prestar las empresas. Los costos son estimados como si realmente estuvieran prestando ese servicio. Los costos que se estiman no son los reales de lo que nosotros vemos a diario que sucede con el transporte público de pasajeros”.

“Ahora por ejemplo tenemos todo un barrio que deben salir a ruta a tomar el colectivo que viene de San Luis para poder llegar al centro de la ciudad. Los vecinos del barrio Cremonte hoy (por este martes) se quejaron sobre la situación, porque si responde a un cambio de recorrido la empresa debe informar tanto a los habitantes de la zona y también al Concejo Deliberante”, continuó.

“Pero esto es algo habitual que incluso se produce durante el año, porque esto nos manifiestan los vecinos cuando vamos a los barrios a realizar las sesiones itinerantes. Los vecinos de los barrios Cremonte o Pirayuí siempre nos comentan este problema e incluso, como la empresa no cumple con la frecuencia, las unidades pasan tan abarrotadas que a veces tienen que tomar los colectivos interurbanos, los que vienen por ejemplo de Riachuelo en el caso del Pirayuí o los que vienen de San Luis del Palmar en el caso del Cremonte”, detalló.

Considerando que el nuevo costo del boleto será aprobado en medio de posibles nuevas medidas de fuerza ante la falta de acuerdo entre empresarios y trabajadores en materia de paritarias, la edil de UxP expresó que “Este tema también es algo por lo que nos oponemos, porque las paritarias que se están discutiendo no están incorporadas dentro de la estructura de costo para esta suba. Esto es algo que nosotros vemos con preocupación porque tanto la empresa Ersa nos informó que el salario del trabajador constituye un 41 por ciento del costo total del pasaje o del kilómetro recorrido y el Municipio dice que el 34 por ciento y que el monto del salario de los trabajadores no esté actualizado hace que no acompañemos la suba del precio del boleto”.

En cuanto a los números, Franco Laprovitta informó que el aumento del costo se implementará en forma escalonada. “En caso de aprobarse el boleto en la sesión pasaría de $200 pesos a $590 pesos desde el 1 de febrero y desde el 1 de marzo el viaje costará $690 pesos”, detalló.

Creería que va a ser similar a la demora que hubo en el último aumento”, vaticinó la edil al ser consultada sobre la entrada de vigencia del nuevo costo del boleto y el tiempo que demanda que Nación Servicios calibre las máquinas para que puedan empezar a cobrar la nueva tarifa, algo que en oportunidades anteriores demoró unos días.

Se debe recordar que a inicios del tratamiento de la actualización tarifaria del servicio, la Municipalidad propuso un incremento de boleto superior al 100 por ciento, elevando el precio actual de $200 a $422,59 y el empresariado del transporte había presentado dos tarifas, una de $825,22 sin subsidios y otra de $508 con subsidios. Pero tras una segunda reunión del Sistema Integrado de Movilidad Urbana (Simu), la Comuna solicitó que el viaje pase a costar 727 pesos, medida que fue apoyada por la empresa Miramar Estrella, mientras que Ersa solicitó que el pasaje aumente a 832,84 pesos. Y ante estos nuevos números el Concejo Deliberante debió convocar a una nueva audiencia que se concretó el fin de semana con la participación de siete de los 11 oradores inscriptos en medio de números cruzados y quejas en cuanto a la calidad del servicio.